Итоги борьбы с нелегальной занятостью за первое полугодие 2025 года подвели в Липецкой области

Заседание комиссии по противодействию нелегальной занятости под председательством заместителя губернатора Сергея Курбатова прошло в правительстве Липецкой области. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов и представители контролирующих ведомств.

На заседании подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2025 года, обсудили меры профилактики и проекты, направленные на легализацию трудовых отношений в ключевых отраслях экономики.

В первом полугодии состоялось восемь заседаний областной комиссии и 537 – рабочих групп. Совершен 501 профилактический визит и 620 информационных выездов к работодателям. В рамках отраслевых проектов по легализации трудовых отношений официально трудоустроено свыше 1500 человек, занятых в сферах частной охраны, клининга и работы в маркетплейсах. При этом средний темп роста составил 36%.

«Наша задача — не просто констатировать проблемы, а совместно находить пути их решения. Легализация трудовых отношений и рост доходов граждан — ключевые приоритеты. Мы видим позитивные результаты в ряде отраслей и территорий, но там, где зарплаты остаются низкими, необходимо усилить работу», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Особое внимание было уделено участию региона в пилотном федеральном проекте. Липецкая область вошла в число семи субъектов РФ, где апробируется новая методика борьбы с нелегальной занятостью. В рамках этой работы налажено межведомственное взаимодействие, утверждены пороговые значения зарплат по отраслям и внедрена цифровая система легализации труда.

«Применяемые нами методы борьбы с теневой занятостью уже доказали свою эффективность. Тесное сотрудничество между контролирующими органами, муниципалитетами и работодателями поможет достичь значительных результатов в обеспечении достойных условий труда для жителей региона», — подчеркнул заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.