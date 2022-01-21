Итоги деятельности за 2021 год в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также задачи на 2022-й проанализировали сегодня на заседании в администрации Липецкой области. Оно состоялось с участием заместителя министра МЧС России Ильи Денисова, представителей и руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, глав городов и районов, спасательных служб области.

Открывая заседание, руководитель региона Игорь Артамонов отметил, что в целом спасательные подразделения в прошлом году выезжали свыше 5000 раз, спасено более 800 человек, уничтожено около 500 взрывоопасных предметов. «Благодаря совместной деятельности органов власти всех уровней и Главного управления МЧС России по Липецкой области в полном объеме проведено все запланированное. Приоритетное внимание уделено развитию систем прогнозирования и оповещения. Важно, что последовательно совершенствуются пожарно-спасательные технологии, серьезно улучшается техническая оснащенность сил и средств реагирования, более оперативным становится управление процессами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул Игорь Артамонов.

На заседании отмечалось, что в прошлом году количество пожаров сократилось на 37,6% и составило около 4,5 тыс. Также уменьшилось число травмированных и погибших в огне. На водных объектах также наблюдается положительная динамика. Этому, в частности, способствовало увеличение общественных спасательных постов с 17 до 20, пляжей с 45 до 52, оснащение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам GPS-навигаторами.

Говоря о приоритетных направлениях работы, первый заместитель главы региона Александр Рябченко обратил внимание на необходимость уделять максимальное внимание мероприятиям, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций. «Наиважнейший социальный элемент безопасности – обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, – сказал Александр Рябченко. – Так, начиная с 2018 года, жилые помещения неблагополучных, малоимущих семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, оборудуются дымовыми датчиками. В 2021 году датчики установлены в местах проживания 926 подобных семей. Около 2000 многодетных семей обеспечены автономными дымовыми пожарными извещателями».

Кроме того, в Липецкой области созданы и успешно работают 353 подразделения добровольной пожарной охраны, их численность составляет 4355 человек. Только в 2021 году добровольцы привлекались на тушение 587 пожаров, спасены десятки человек. Для улучшения оснащенности подразделений ДПО из областного бюджета выделено 2,1 млн рублей на ежегодное приобретение пожарно-технического имущества и оборудования.

«Наш общий долг – стараться сохранять человеческие жизни в любых экстремальных условиях, – подводя итоги, сказал Игорь Артамонов. – Конечно, мы не можем в полной мере управлять природными факторами, но постараться максимально защитить наших граждан от опасностей и помочь им справиться с их последствиями мы обязаны».

Завершая заседание, Илья Денисов отметил, что проделана большая работа в сфере обеспечения безопасности жителей региона. «Это, безусловно, результат слаженной совместной работы Главного управления и администрации Липецкой области, ее структурных подразделений, а также муниципальных образований. Вижу и дальнейшие перспективы, подкрепленные стремлением представителей всех этих структур, для дальнейшего развития и укрепления позиций региона в сфере безопасности. Желаю реализации всех идей и потенциала, а также благополучия и процветания Липецкой области и ее жителям», – сказал Илья Денисов. За большой вклад в развитие пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций заместитель министра вручил Игорю Артамонову медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

По итогам смотров-конкурсов 2021 года отмечены лучшие спасательные службы области, лучшие города, районы и сельские поселения по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, лучшие единые дежурно-диспетчерские службы Липецкой области. Почетным знаком «Во славу земли Липецкой» за содействие и развитие пожарной безопасности в регионе награжден заместитель министра МЧС России Илья Денисов.