Три тысячи участников, сотни мастер-классов и интерактивных презентаций в сфере информационных технологий. В Липецкой области прошел региональный фестиваль «IT-Фест-2021», сообщили в управлении образования и науки. Больше недели в регионе проходили различные матер-классы сферы IT, направленные на знакомство жителей Липецкой области с актуальными информационными технологиями.

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы».

Фестиваль завершился 12 декабря. 13 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров. В большом зале администрации Липецкой области чествовали лучших из лучших. Среди них – финалисты регионального конкурса разработок электронного образовательного контента «Цифровая перемена» в номинациях «Интерактивные презентации», «Цифровой образовательный контент» и «Медиа-контент». В конкурсе, учреждённом управлением образования и науки Липецкой области и управлением цифрового развития Липецкой области, участвовали педагоги и студенты старших курсов вузов региона. В Центр цифрового образования детей «IT-куб» центра дополнительного образования Липецкой области поступило более полусотни заявок. Только девять участников получили признание компетентного жюри.

Кроме того, наград удостоились победители и призёры олимпиады «CTF-Липецк» по информационной безопасности, олимпиады по информатике для школьников и студентов и конкурса выпускных проектов в области IT-технологий среди бакалавров и магистров Липецкого государственного технического университета. Организаторы и партнёры фестиваля информационных технологий отмечены благодарственными письмами администрации Липецкой области. Фестиваль «IT-Фест» состоялся в Липецкой области во второй раз. Мероприятие организовано в рамках масштабного проекта «Кадры для цифровой экономики».