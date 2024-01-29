Ежегодный инвестиционный форум прошёл в Елецком районе в десятый раз. На площадке встретились представители бизнеса, органы власти, руководители фондов, местные производители. Глава Елецкого муниципального района Олег Семенихин подвел промежуточные итоги десяти лет инвестиционного развития. Руководители предприятий презентовали проекты, которые реализовались и были запущены в 2023 году, рассказали о предприятиях, открытие которых запланировано на текущий год. За 10 лет в экономику района направлено более 67 млрд руб.

Крупные сельскохозяйственные предприятия Елецкого района работают по принципу импортозамещения. На территории «Елецких овощей» построен тепличный комбинат пятого поколения, ООО «Светлый путь» провел реконструкцию и модернизацию птицефабрики, на ООО «Елецкий» построено овощехранилище на 30 тыс. тонн и система орошаемых полей площадью 2400 га. Продолжает свое активное развитие елецкая площадка ОЭЗ ППТ «Липецк». На начало 2024 года на ней было зарегистрировано 14 резидентов. Общий объем заявленных инвестиций здесь – 21 млрд рублей, будет создано более 1000 рабочих мест.

Ежегодно на инвестиционном форуме презентуются и проекты в сфере туризма. В 2023 году Елецкий район посетили 120 тыс. человек. Сейчас туристическая сфера Елецкого района – это более 150 объектов. Самые популярные – археологический парк «Аргамач», фестивальная площадка «Русборг», глэмпинг «Воргольские скалы», «Ольшанская плотина», этностаница «Казачья застава», туристический комплекс «Казаки».

В завершении мероприятия было подписано соглашение между Агентством инвестиционного развития Липецкой области и Елецким муниципальным районом о взаимном сотрудничестве и взаимодействии, направленное на реализацию совместных программ и проектов в сфере социально-экономического развития Липецкой области, а также создание благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности.