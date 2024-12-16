Больше 15000 школьников Липецкой области поработали минувшим летом. Все, кто был задействован в кампании по трудоустройству подростков, автоматически стали участниками конкурса «Каникулы с пользой». Его итоги подвели сегодня в правительстве Липецкой области. Оценивали работодателей, органы самоуправления, партнёров и специалистов по трудоустройству. Среди работодателей в конкурсе отдельно рассматривались коммерческие и бюджетные организации. Главными критериями стали количество трудоустроенных детей, продолжительность их трудовой деятельности и уровень заработной платы. Также в рамках конкурса отмечены лучшие работники из числа несовершеннолетних.

«Трудоустройство подростков на каникулах – это не только возможность заработать на что-то желанное, но и профориентация. Вполне вероятно, что кто-то из ребят определился с тем, кем он хочет стать, с какой сферой связать свою судьбу, может, даже с каким именно предприятием. Отдельно хочется поблагодарить работодателей, которые очень внимательно отнеслись к молодым помощникам, и их наставников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в региональном управлении социальной политики, с каждым годом число работающих школьников растет. Так, в 2022 году на летних каникулах в Липецкой области работали 8000 подростков, в 2023 – 9000. В этом году среди муниципалитетов за активную работу отмечены Липецк, Лебедянский и Долгоруковский районы. Подростки трудились на промышленных и агропредприятиях, в медучреждениях, школах, на почте, помогали в благоустройстве.