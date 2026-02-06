Итоги областного конкурса “Имя ей – Женщина”

На минувшей неделе в правительстве Липецкой области состоялось мероприятие, которое организовали Союз журналистов и Союз женщин региона. На нём были подведены итоги второго областного конкурса журналистов «Имя ей — Женщина», ранее объявленного Союзом женщин Липецкой области во главе с Верой Ивановной Урываевой.

На чествовании финалистов конкурса «Имя ей — Женщина!» отличившихся журналистов приветствовала председатель Союза женщин Липецкой области Вера Ивановна Урываева.

На конкурс, состоявший из семи номинаций, принимались работы, главными героинями которых являлись женщины. В одной из них — «Много — не мало» (эта номинация о многодетных мамочках, вырастивших достойных детей) лауреатом стала редактор отдела писем газеты «Добринские вести» Марина Пчельникова.

Её материал «Как хорошо под маминым крылом!» о маме пяти дочерей Валентине Ивановне Алёхиной из Павловки признан жюри одним из лучших. Да и сама героиня публикации достойна всяческого уважения. Три из её дочек стали педагогами, «сеют разумное, доброе, вечное» в нашем районе. Ещё две — повар и сотрудник почты — проживают в Липецке.

На торжестве собравшихся гостей тепло приветствовал первый вице-губернатор региона Александр Рябченко. Он отметил высокий уровень липецкой журналистики и пожелал дальнейших успехов в творчестве и неиссякаемого вдохновения.

Председатели двух областных Союзов, Пётр Иванович Игнатов и Вера Ивановна Урываева, поздравили финалистов конкурса и вручили дипломы, награды и подарки отличившимся журналистам.