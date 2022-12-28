Новый инструмент поддержки – проект «Бизнес-куратор» – был запущен в 2021 году региональным управлением экономического развития и центром «Мой бизнес» в Липецкой области. Сегодня в регионе работают 20 бизнес-кураторов. ​​​​​​​За время реализации проекта через портал центра «Мой бизнес» к ним поступило более 110 обращений.

Предприниматели просят оказать помощь в разных вопросах – от консультаций о существующих мерах поддержки и механизмах их получения до технологического присоединения сетей, организации подъезда к объектам, согласования архитектурного облика и многим другим. В рамках решения этих задач куратор организовывает межведомственное взаимодействие с органами государственной власти региона, а также контролирующими ведомствами. По словам экспертов, в 2023 году прогнозируется увеличение количества обращений. Бизнес-кураторы отметили, что предприниматели уже опробовали инструмент кураторства и отметили его главные плюсы – оперативность и эффективность. «Благодаря реализации государственно-частного партнерства в нашем регионе предприниматели муниципалитетов имеют возможность оперативно решать возникшие проблемы. Уверен, что совместное сотрудничество с правительством Липецкой области и в дальнейшем будет доказывать свою эффективность», – добавил директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Также на встрече поблагодарили пять муниципалитетов: город Липецк, Измалковский, Грязинский, Добринский и Чаплыгинский районы. Они чаще других рассказывали своим жителям через собственные источники и СМИ о мерах господдержки предпринимателей и работе центра «Мой бизнес». «Дальше предстоит большая работа. Теперь кураторы будут работать в связке не только с правительством области и муниципальными администрациями, но и с бизнес-объединениями и наставниками центра «Мой бизнес», – резюмировал начальник областного управления экономического развития Кирилл Дождиков. По всем возникающим в сфере предпринимательства проблемным вопросам, требующим решения на муниципальном или региональном уровне, можно обращаться к бизнес-куратору на портале центра «Мой бизнес» по этой ссылке.