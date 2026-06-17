Итоги реализации госпрограмм в Липецкой области за 2025 год озвучили на сессии облсовета

На сессии Липецкого областного Совета депутатов заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов представил Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ региона за 2025 год. Отчет продемонстрировал устойчивый рост качества программно-целевого управления и значимый мультипликативный эффект для экономики и социальной сферы области.

В отчетном периоде в регионе реализовывалась 21 государственная программа, охватывающая все ключевые сферы развития. Общий объем финансирования составил 150,4 млрд рублей. Основную нагрузку взял на себя региональный бюджет (106,1 млрд руб. или 70,6%), при этом высокий уровень кооперации подтверждается значительным привлечением федеральных средств (12,2%) и внебюджетных источников (16,2%).

Итоговая оценка эффективности реализации госпрограмм за 2025 год составила 9,33 балла из 10, что выше показателя 2024 года (9,16 балла). Средняя степень достижения целевых показателей программ достигла 107,4%. Из 89 плановых индикаторов 70 выполнены на 100% и выше, что подтверждает не только целевое освоение бюджетных средств, но и достижение реальных социально-экономических результатов.

Индекс промышленного производства удержался на уровне 99,1%, что является достойным результатом в условиях адаптации металлургического сектора. Продолжается реализация крупных инвестпроектов и создание новых мощностей, в том числе на территории ОЭЗ «Липецк». Программа развития МСП показала один из самых высоких результатов, что свидетельствует о расширении налоговой базы и создании новых рабочих мест. Фактический индекс производства продукции сельского хозяйства к уровню 2021 года составил 122,9% при плановом значении 120,6%.

Реализация социальных и экономических программ напрямую повлияла на качество жизни жителей области. Уровень регистрируемой безработицы по итогам года составил рекордно низкие 0,2% (в 1,5 раза ниже плана, один из лучших показателей в ЦФО). Уровень бедности снизился до 5,8% (113,4% к плану). Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» привлечено 1,9 млрд рублей федеральных средств. В 2025 году построили 49 домов и квартир для работников села.

В 2025 году в рамках госпрограмм завершено строительство и реконструкция десятков крупных объектов: новых школ, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов водоснабжения и благоустройства. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигла 54,2%. При этом финансирование социальных программ (образование, здравоохранение, социальная поддержка) составило больше 65% всех расходов областного бюджета, что подтверждает социальную направленность региональной политики. Депутаты большинством голосов поддержали отчет за 2025 год.

«Результаты реализации госпрограмм в Липецкой области за 2025 год показывают устойчивость региональной экономики, что благоприятно сказывается на уровне жизни в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.