За шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (2019-2024) в Липецкой области обновили 1975 км региональных автомобильных дорог и улиц Липецкой агломерации, 28 мостов, построили 12 км дорог, три мостовых сооружения и около 40 км линий освещения. Кроме того, в регион за этот период по нацпроекту поступило 157 единиц общественного транспорта.

Самый масштабный объект нацпроекта – вторая очередь Восточного обхода Липецка стоимостью свыше 3 млрд рублей. За пять лет подрядчики уложили 12 км новой дороги, возвели 360-метровый мост через Матырское водохранилище и две двухуровневые развязки. Движение по участку, который замкнул транспортное кольцо вокруг Липецка, запустили в декабре 2024 года.

В нормативное состояние по нацпроекту привели больше 1700 км межмуниципальных трасс. В первую очередь ремонтировали самые важные для региона направления, которые входят в опорную сеть, а также самые изношенные участки, на которые поступало много жалоб жителей. Поэтапно обновлялись самые протяженные трассы региона: Липецк – Чаплыгин, Стебаево – Задонск – Долгоруково, Грязи – Хворостянка – Добринка, Липецк – Данков, Становое – Троекурово – Лебедянь, Липецк – Октябрьское – Усмань, Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков. Параллельно приводили в порядок направления, ведущие к сёлам, далёким от областного центра: Дрязги – Верхний Телелюй, Сошки – Карамышево, Долгоруково – Войсковая Казинка, Семеновка – прим. к а/д Тербуны – Волово, Аксай – Куликово – Боровое и десятки других.

Капитальный ремонт и реконструкцию провели на 10 объектах общей протяженностью 35 км. В их числе автодорога Девица – Никольские Выселки – граница Воронежской области, участки автодорог Липецк – Данков, Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков, Усмань – Девица – Крутченская Байгора.

В Липецкой городской агломерации, куда входит Липецк, Елец и город Грязи, за шесть лет по нацпроекту восстановили и построили свыше 236 км дорог. Самыми масштабными объектами стали участки в областном центре: проспект Победы, улицы 50 лет НЛМК и Баумана. Кроме того, обновлены десятки улиц в центре и в отдаленных микрорайонах. В Ельце капитально отремонтирована улица Коммунаров, восстановлены улицы 9 Декабря, Ленина, площадь Победы, реконструирован Аргамаченский мост. Общая протяженность обновленных участков превышает 58 км. В городе Грязи за шесть лет привели к нормативу свыше десяти улиц общей протяженностью почти 13 км. В их числе – Хлебозаводская, Советская, Осипенко, Гагарина.

Проведена большая работа по обновлению мостов в регионе. С 2019 года по нацпроекту построили три новых сооружения: мост через реку Быстрая Сосна в селе Черкассы Елецкого района, путепровод над железнодорожными путями в Новой Жизни и мост через водохранилище в Казинке. Реконструированы шесть переправ: в селе Куймань Лебедянского района, селе Преображеновка Добровского округа, два моста в городе Грязи, Аргамаченский – в Ельце и «горбатый» – в Липецке. Отремонтировали за шесть лет в рамках нацпроекта 22 моста, из них пять – капитально, в том числе мосты через реку Становая Ряса в Чаплыгине, в селе Боринское Липецкого округа и Капитанщино Добровского округа.

Благодаря нацпроекту на региональных дорогах и улицах Липецка установлено 73 комплекса фотовидеофиксации нарушений. С их помощью велась работа по ликвидации очагов аварийности. Согласно данным ГАИ, количество погибших в ДТП за время реализации нацпроекта снизилось на 21% – с 206 человек в 2018 году до 167 – в 2024-м, количество пострадавших уменьшилось на 27% – с 1957 человек в 2018 году до 1426 – в 2024-м.

«Преображение дорог в регионе по нацпроекту проведено успешно. Целевые показатели достигнуты с плюсом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Так, к 2025 году в Липецкой области к нормативному состоянию нужно было привести 50% региональных дорог и 85% уличной сети городской агломерации. Эти показатели составили 52,48% и 86,75% соответственно.