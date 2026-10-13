Итоги регионального этапа фестиваля «Униматик. Юный машиностроитель» подвели в Липецке

Региональный этап Всероссийского детского фестиваля технического творчества «Униматик. Юный машиностроитель» прошёл на площадке МБУ «Технопарк-Липецк». В нём приняли участие воспитанники детских клубов и дошкольных образовательных учреждений Липецка в возрасте от 5 до 9 лет. Команды представили проекты, моделирующие элементы реального машиностроительного производства: линии по производству коктейльных трубочек и полиэтиленовых пакетов, отрезной, сверлильный и токарный станки, а также погрузчик и станок для резки.

Экспертную оценку проектов провели представители компаний «Летс-Трейд», «Технолаб», «СоюзРубин», «ЛТЗ» и Консалтингового бюро. Победители регионального этапа представят Липецкую область на федеральном этапе фестиваля, который состоится в этом году 10 ноября в Екатеринбурге.

С 2026 года фестиваль проводится во всероссийском формате при поддержке федерального партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё». Мероприятие направлено на раннюю профориентацию детей и формирование устойчивого интереса к инженерным и рабочим профессиям. В Липецкой области организатором фестиваля выступает Липецкая торгово-промышленная палата. Президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов является координатором федерального партийного проекта «Выбирай своё» в регионе.

«Работы участников конкурса – пример того, что даже в таком юном возрасте можно проявлять настоящую смекалку и творческий подход. Ребята развивают математическое мышление, учатся анализировать задачи, находить нестандартные решения и воплощать идеи. Уверен, из воспитанников липецких технических клубов и кружков вырастет достойная смена будущих инженеров и изобретателей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.