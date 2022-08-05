Публичная защита проектов регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялась в Липецкой области. Оценивала работы участников конкурса экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных организаций, молодежных объединений, общественных организаций и некоммерческого сектора.

Всего от Липецкой области был представлен 401 проект. 102 из них допущены до регионального этапа, а 89 в итоге были представлены экспертному совету. Со списком победителей можно ознакомиться на здесь http://xn--80abbieg2bwhzlnb8fvb.xn--p1ai/news/90.html. Награждение состоится в сентябре 2022 года, сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».