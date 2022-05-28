Открытый конкурсный отбор лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2022 года завершился в Липецкой области. На рассмотрение экспертной комиссии поступило 28 заявок, к оценке были допущены 27. Наивысший балл и рекомендацию для включения в заявку Липецкой области на участие во всероссийском этапе конкурса получили четыре проекта.

Теперь авторов проектов-победителей ожидает оценка федеральной экспертной комиссией. Подведение итогов всероссийского конкурса и определение победителей пройдет до 5 июля. В случае победы Липецкая область может получить финансирование на реализацию практик в 2023 году.

Как сообщили в областном управлении молодежной политики, победителями регионального этапа стали восемь проектов. В номинации «Студенческое добровольчество (волонтёрство) – липецкий областной Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта» и проект «Региональный корпус спортивных волонтёров». В номинации «Добровольчество (волонтёрство) трудоспособного населения» – многопрофильный Центр культуры «Элегия», проект «Каменная гора – районный центр по развитию добровольческого движения и поддержке гражданских инициатив», Липецкая региональная общественная организация инвалидов «Школа мастеров», проект «ДоброЦентр48». В номинации «Серебряное добровольчество (волонтёрство)» победили Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Липецкой области и проект «Экосистема развития серебряного волонтёрства Липецкой области».

«Все проекты социальной направленности – очень достойные, многое делается на энтузиазме. Мы стремимся расширить и поддержать инициативы липецких волонтёров. Добровольчество в регионе развивается, рассчитываем, что так будет и дальше», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.