Региональный этап IX Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов прошел в Липецкой области. Она проводилась с целью сохранения исторической памяти о российских предпринимателях, внесших большой личностный вклад в развитие российского государства, отдельных регионов; формирования патриотического отношения к Родине у молодежи; вовлечения молодых людей в составление «новой летописи» российского предпринимательства.

Всего в региональном этапе олимпиады приняли участие 76 студентов из 8 образовательных организаций высшего и профессионального образования. Участники решали задачи по девяти блокам: тест, благотворители и меценаты, предпринимательские объединения и организации, путь к успеху, кроссворд, дореволюционная реклама и торговые марки, купцы в художественном творчестве, фотопортреты, эссе.

Работы победителей оценивали эксперты филиала Липецкого историко-культурного музея «Городская управа», института развития образования Липецкой области, Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ, школы №61 Липецка. Абсолютным победителем регионального этапа олимпиады стала Арина Селезнева, призерами – Ирина Беляева и Вероника Жукова. Победитель регионального этапа олимпиады представит Липецкую область в финале, который пройдет в апреле в МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Мы очень заинтересованы в успехе юных липчан, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы будем всегда поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты. Важно и то, что победы дают стимул для дальнейшего развития, а образование определяет будущее человека».

.Организаторами регионального этапа олимпиады выступили Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», региональный центр финансовой грамотности и Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ.