В большом зале Правительства Липецкой области прошло традиционное подведение спортивных итогов года. На торжественной церемонии губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков отметили лучших представителей отрасли физической культуры и спорта, внесших особый вклад в развитие спортивной сферы региона по итогам уходящего года. Также в рамках церемонии состоялось вручение ведомственных наград.

В этом году награждение прошло в восьми номинациях. Отметили лучших спортсменов, тренеров и спонсоров. Всего награды получили 56 человек. 2024 год принёс Липецкой области спортивные достижения самого высокого уровня. Диана Сиктус заняла первое место на первенстве мира по боксу. Михаил Шкарин стал дважды золотым призером на первенстве Европы и мира по греко-римской борьбе. Екатерина Несветаева и Елизавета Петлякова — лучшие на первенстве Европы. Дмитрий Якушев и Иван Кладов завоевали золотые награды на чемпионате России и Играх БРИКС. Это только часть имён, которые в этом году прославили Липецкую область.

«Сегодня более 63% жителей региона регулярно занимаются физической культурой. Мы создаём для этого условия: строим спортивные объекты, развиваем секции, обновляем инвентарь, поддерживаем тренеров и спортсменов. За пять лет построено 42 новых спортобъекта. Число наших спортсменов в сборных командах России за пять лет увеличилось почти вдвое — с 157 до 237 человек. А количество медалей выросло в шесть раз — с 383 до 2321 награды. За каждой из них стоят не только талант и упорство спортсменов, но и поддержка тренеров, семьи, спортивной системы региона», — поприветствовал спортсменов и тренеров губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.