Благодаря реализации на территории Липецкой области национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и успешному внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0., который содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для развития экспорта с учетом региональной специфики, в Липецкой области по итогам 2021 года достигнуты целевые показатели роста несырьевого неэнергетичекого экспорта, сообщает investinlipetsk.ru.

Внешнеторговый оборот Липецкой области за 12 месяцев 2021 года составил 8 198,5 млн. долларов США. Сальдо внешней торговли положительное: 5 449,4 млн. долларов США. Доля экспорта в объеме внешней торговли – 83,2%, импорта – 16,8%.

Торговые связи поддерживаются со 122 странами ближнего и дальнего зарубежья. Ведущими партнерами Липецкой области во внешней торговле являются Мексика – 25,8%, Бельгия – 23,4%, Турция – 16,2%, Дания – 4,1%, Китай – 3,9%, Беларусь – 3,4%, Германия – 3,2%, США – 2,3%, Италия – 2,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходится 93% всего внешнеторгового оборота, на долю стран СНГ – 7%.

Экспорт в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 113% и составил 6 823,98 млн. долларов США. По объему экспорта Липецкая область занимает 3 место среди регионов ЦФО (после Москвы, Московской области) и 16-е место среди регионов Российской Федерации (в 2020 г. – 23-е место). Доля несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме экспорта региона составляет более 99%.

Рост экспорта был обеспечен за счет увеличения поставок следующих товарных групп: древесины и целлюлозно-бумажных изделий на 366%; металлов и изделий из них на 139%; текстиля и текстильных изделий на 56%; продукции химической промышленности, каучука на 55%; продовольственных товаров и сырья на 20%. В структуре экспорта Липецкой области доля изделий из черных металлов составляет 87,5%, продовольственных товаров и сырья – 9,4%, машиностроительной продукции – 1,9%, продукции топливно-энергетического комплекса – 0,3%.

Основные страны, в которые экспортировалась липецкая продукция: Мексика – 31%, Бельгия – 27,9%, Турция – 19%, Дания – 4,9%, Беларусь – 3,1%, США – 2,4%.

Объем импорта составил 1 374,6 млн. долларов США.

В структуре импорта Липецкой области доля машиностроительной продукции составляет 45,6%, изделий из металлов – 19,5%, химической продукции – 18,7%, продовольственных товаров и сырья – 9,8%.

Основные страны, из которых импортировалась продукция в Липецкую область: Китай – 19,7%, Германия – 17,6%, Италия – 11,9%, Польша – 5,8%, Беларусь – 4,6%, Франция – 3,9%, Украина – 3,75%, Казахстан – 3,5%, Нидерланды – 3,27%.