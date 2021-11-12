15 ноября будут объявлены победители второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Торжественная церемония награждения в восьми номинациях пройдет в Минсельхозе России. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте ведомства.

В этом году участие в конкурсе приняли свыше 700 уникальных брендов из 84 субъектов Российской Федерации. Среди них не только широко известные блюда, но и почти незнакомые массовому потребителю локальные продукты, которые еще не успели выйти за пределы родного региона.

Призеров конкурса в семи номинациях определит экспертная комиссия, в состав которой вошли представители ритейла, ресторанного бизнеса, институтов развития и органов власти. В еще одной номинации трех фаворитов выбрали россияне – в ходе народного голосования было отдано более 1 млн голосов.

Для производителей победа во «Вкусах России» станет дополнительным стимулом к расширению производства, поиску новых каналов сбыта своей продукции, развитию смежных перспективных направлений бизнеса, прежде всего аграрного и гастрономического туризма.

«В Липецкой области много местных производителей, выпускающих качественную продукцию, достойную самых высоких оценок, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Участие в таком конкурсе позволит нашим компаниям не только заявить о себе, но и получить поддержку, что, в свою очередь, будет способствовать развитию сельских территорий».