Сегодня девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку. Оно является обязательным для допуска к государственной итоговой аттестации в девятом классе. В Липецкой области оно проводится в образовательных организациях по месту обучения. Всего в регионе 12,5 тысячи девятиклассников, сообщили в областном министерстве образования.

Школьникам предстоит выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, составить монологическое высказывание и стать участником диалога с экзаменатором. Ребятам будут предложены тексты о выдающихся россиянах прошлого и настоящего, внесших весомый вклад в развитие нашей страны.

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачёт» или «незачёт». Для получения «зачёта» необходимо набрать не менее 10 баллов. На выполнение работы отводится 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена до 30 минут. Результаты выпускники узнают в своих школах не позднее 18 февраля. Дополнительные даты проведения итогового собеседования: 12 марта и 21 апреля.

«Девятиклассникам – удачи. Собеседование – это первый шаг к экзаменам. Пусть все пройдет гладко, оценки будут достойные, и ребята получат хорошие аттестаты, которые позволят им дальше следовать выбранным путем – идти в СПО или в 10 класс. В любом случае мы видим в нашей молодежи надежду на будущее процветание региона», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.