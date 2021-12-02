Около пяти тысяч выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение в основной срок 1 декабря. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. «Единый государственный экзамен – это пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение. В этом году изложение выбрали 118 юных липчан. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов.

Темы сочинений стали известны за 15 минут до начала испытания. Они были разработаны в рамках направлений: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина». Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участники сочинения могут пользоваться выданным орфографическим словарем.

«Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет». Свои результаты липецкие выпускники узнают не позднее 15 декабря. Ребята, которые получили неудовлетворительный результат «незачет», не явились на итоговое испытание или не завершили его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.