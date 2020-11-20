Итоговое сочинение у одиннадцатиклассников перенесли, у девятиклассников его могут провести в дистанционном формате

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 года будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Также на заседании Оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят нормативный правовой акт, устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году и предусматривающий проведение собеседования в дистанционном формате.