Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая определила дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) – 12 мая 2021 года, сообщает управление образования и науки Липецкой области. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Большинство выпускников уже написали итоговое сочинение (изложение) 15 апреля.

«Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Сочинение оценивается по системе зачёт/незачёт. 12 мая его смогут написать обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам. Ещё один дополнительный срок написания итогового сочинения для них – 19 мая 2021 года.

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания составляет 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объём итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Нарушившие данные правила участники, удаляются с итогового сочинения.