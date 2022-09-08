В дорогу

Жаркое утро конца августа для старшего участкового уполномоченного, майора полиции Ивана Бредихина началось с объезда подконтрольной ему территории. Зона его ответственности — Дуровский и Тихвинский сельсоветы с населением 1620 человек.

За один день всюду не успеть. Поэтому решаем посетить населенные пункты выборочно.

Иван Сергеевич в должности участкового 11 лет. Нынешний участок у него третий.

Признается, что работает здесь чуть меньше года и еще не успел хорошо узнать всех, кто на нем проживает.

— Контакт с населением в нашем деле — половина успеха, — уверен Иван Бредихин. — А заслужить доверие населения можно только реальными делами и поступками. Если ты помогаешь людям решать проблемы, откликаешься на просьбы, тебе ответят тем же. Законопослушные граждане должны с доверием относиться к полиции, людей в погонах пусть боятся преступники.

Иван Бредихин считается одним из лучших участковых района. С начала года им пресечено 36 административных правонарушений, раскрыто 10 уголовных преступлений.

Боровское

Деревня Боровское небольшая, малонаселенная. Из социально значимых объектов — один продуктовый магазин, куда местные жители приходят не только за покупками. Сюда стекаются все новости: хорошие и плохие. Отсюда же с помощью заведующей Лидии Калиничевой в случае надобности звонят в различные службы, в том числе и участковому. Прямо в торговом зале на информационном щите висит его «визитка» с фотографией и личным телефоном.

Утро. Магазин в с. Боровское. Участковый привез сюда новую памятку о мошенниках. Заведующая Лидия Калиничева разместит ее на видном месте.

Лидия Калиничева встречает участкового с улыбкой. На его вопрос, как в деревне обстоят дела, отвечает, что сейчас все спокойно.

Одно время в Боровском участились кражи из пустующих домов, которые горожане используют летом, как дачи. Что ни неделя — то новый случай. Не без помощи местных жителей участковый все же вычислил вора. Кражи прекратились.

Но вот от другой беды современности — мошенничества, к сожалению, никто не застрахован. Иван Сергеевич оставляет в магазине очередную памятку для населения с советами, как не стать жертвой обмана.

— Вообще-то, люди здесь бдительные. Увидят чужаков — сразу звонят. Приезжаю — разбираемся, если лица подозрительные, доставляем в отдел, пробиваем по ориентировкам.

Опыт показывает, что чем дальше населенный пункт от центра, тем спокойнее в нем криминогенная обстановка. Но профилактика все же не помешает. На другом конце Боровского живет мужчина, находящийся под административным надзором. Когда-то он был судим за тяжкое преступление. Беседа с ним непродолжительная, но продуктивная.

— Меня интересует, как и чем живет поднадзорный, все ли у него в порядке, не доставляет ли беспокойства другим людям. В нашем случае претензий нет, — поясняет Иван Сергеевич.

Участковый — это еще и психолог. Он должен выслушать, дать совет, в том числе и людям, которые в обществе считаются социально неблагополучными.

— Уважать в человеке личность — это очень важно, — добавляет Иван Бредихин, — ведь для вчерашнего заключенного или осужденного участковый — и надзорное лицо, и воспитатель. В моей практике есть случаи, когда нарушители закона становились на путь исправления и даже активно помогали раскрывать другие преступления.

Краж стало меньше

Поселок Плавица — тоже в зоне ответственности Бредихина. Здесь у него опорный пункт, где участковый принимает граждан. Этот поселок требует особого внимания: население немаленькое, много приезжих.

Для главы Богородицкого сельского поселения Александра Овчинникова участковый — практически коллега. Александр Иванович с улыбкой говорит, что уже и не может определиться, кто кому помогает в наведении порядка: он участковому или наоборот.

— По сути у нас общая задача: чтобы жители чувствовали себя в безопасности.

Глава Богородицкой сельской администрации Александр Овчинников: «У нас с участковым общая задача — безопасность людей».

А для этого глава вместе с участковым проводит рейды по улицам поселка и даже готов сидеть в засаде, выслеживая того, кто повадился по ночам вскрывать гаражи в поселке (было в его практике и такое). Злоумышленников все-таки «схватили за руку» и владельцы гаражей стали спать спокойнее.

Густонаселенный п. Плавица требует особого внимания.

Совместные выезды на семейные разборки и соседские споры из-за межи — для обоих обычное дело. А однажды участковый вместе с главой серьезное преступление раскрыли. Кто-то из местных пожаловался, что в одной из пятиэтажек неблагополучная семья замечена в употреблении запрещенных веществ. Информация подтвердилась, и виновных привлекли по уголовной статье за хранение наркотиков.

— Сейчас обстановка у нас стабильная, — говорит А.И. Овчинников.

— Например, краж велосипедов и массовых драк в центре стало меньше, а раскрываемость преступлений повысилась благодаря установленным в поселке камерам видеонаблюдения. Их у нас пять. Зная об этом, люди опасаются нарушать правопорядок. Или еще недавно был случай, когда подвыпивший мужчина заявил о том, что его избил неизвестный. Посмотрели видеозапись. Оказалось, «пострадавший» травмировался сам в результате падения.

Участковый всегда на связи

Опорный пункт участкового расположен на первом этаже общежития. Первым его встретил работающий тут же слесарь-сантехник Евгений Понарин. Не успел поговорить с ним, как в дверь заглянула новая посетительница, мама четверых детей, которая время от времени попадает в поле зрения правоохранительных органов. На этот раз она зашла просто, чтобы поговорить по душам с участковым, у которого был по графику приемный день.

— Даже если очень занят, участковый обязан уделить время всем, кто к нему обращается, — считает Иван Бредихин. — А еще важно быть всегда доступным для населения.

Опорный пункт участкового в п. Плавица. Иван Бредихин ведет прием посетителей.

Иван Бредихин говорит, что никогда не отключает сотовый телефон. Кто знает, когда и кому может понадобиться его помощь. Ведь, если человек оказался в беде, он не будет смотреть на часы: подходящее ли время для звонка.

— Иван Сергеевич всегда на связи, — подтверждает встретившаяся на улице почтальонка из с. Богородицкое Татьяна Ермолова. — Случалось, и посреди ночи ему звонила по неотложному делу — всегда трубку поднимал. А что было делать, если бывший муж дома дебош устраивал? Ивану Сергеевичу можно было и не приезжать на место, пары его слов по телефону было достаточно, чтобы в доме воцарился порядок.

Спустя час участковый уже на Плавице. Почтальонка Татьяна Ермолова всегда рада встрече с Иваном Бредихиным, к которому не раз обращалась за помощью.

Участковый, в свою очередь, называет Татьяну в числе своих общественных помощников, которых у него немало. Все, кто работает с людьми, для участкового полезны. Они помогают разнести памятки, передать или собрать информацию. Через почтальона или продавца бабушки передают свои жалобы, рассказывают, кто кого обидел.

В его телефонной книжке, признается Иван Бредихин, уже более трехсот номеров, причем большая часть — жителей с его участка.

Беседа с поднадзорным — один из способов профилактики правонарушений.

Андреевка

Деревня Андреевка — последняя точка, где запланировал побывать в тот день участковый. Здесь всего одна улица, но весьма протяженная, с большими прогалами между усадьбами и нежилыми домами. Подъезжаем к дому Марии Евгеньевны Чернышовой для того, чтобы вручить памятку о мошенниках и заодно узнать обстановку в деревне.

Подворный обход в деревне Андреевке. Пенсионерка Мария Чернышова благодаря участковому знает, куда обратиться в случае чрезвычайной ситуации.

Мария Евгеньевна в Андреевке — человек известный. После «стажировки» участкового она хорошо знает, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, по каким телефонам звонить, что не раз выручало ее и соседей. Однажды в их тихой деревушке было совершено преступление — убийство пожилой женщины. Мария Евгеньевна вызвала полицию и даже поработала понятой.

— На днях моей соседке (она приезжает на лето из города) стало плохо. Поднялось давление. Еле добралась до меня посреди ночи. Я набрала номер 112, и меньше чем через час приехала скорая помощь.

Про телефонных мошенников Мария Евгеньевна тоже наслышана. Участковый не устает напоминать об этом при каждом своем визите. Если снимает трубку и слышит голоса незнакомых людей, сразу прекращает разговор.

Раскрытое убийство

Когда Иван Бредихин учился в Воронежском институте МВД, он готовил себя в оперативные работники. Жизнь сложилась по-другому. Но полученные знания в нынешней работе очень помогают. Не так давно вместе с сотрудником уголовного розыска они раскрыли резонансное преступление: двойное убийство 15-летней давности (о нем потом много писали в областных СМИ). В Покровке местные жители случайно обнаружили прикопанный труп женщины, пропавшей много лет назад. В ходе подворного обхода и общения с людьми удалось установить личность человека, который мог быть причастен к преступлению.

Собранных доказательств хватило, чтобы предъявить ему обвинение. Подозреваемый показал, где спрятал второй труп. За раскрытие этого преступления Иван Бредихин был отмечен грамотой отдела.

Ближе всех к народу

Часто по работе участкового люди судят о полиции в целом, потому что он находится ближе всех к народу. У Ивана Бредихина за плечами 15 лет службы в органах внутренних дел (в общий стаж входят и годы учебе в профильном вузе).

Несмотря на беспокойную должность, Иван Сергеевич очень любит свою работу, отдавая ей не только рабочее, но и личное время.

— Жена Светлана привыкла, что меня часто не бывает дома, — говорит Иван Бредихин. — Тем более что с недавних пор она работает в штабе нашего отдела. А вот общение с детьми Настей, Викой и Андреем — счастливые для всех нас моменты. Сына (ему 13 лет) стараюсь воспитывать по-мужски, беру его с собой на рыбалку и охоту (пока только в роли зрителя). Уже сейчас Андрей заявляет, что хочет стать полицейским, как папа. Мне это приятно слышать.