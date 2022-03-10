Поэтому и сейчас не стоит паниковать, если любимые бренды объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Липецкий эксперт, доктор экономических наук, профессор, доцент кафедры «Экономика и финансы» Липецкого филиала РАНХиГС рассказал, почему считает западные санкции не проблемой, а возможностями для российской экономики в целом и обычных жителей в частности.

Как отметил Иван Макаров, 2014-й год, когда санкции против России ввели за возвращение Крыма, нас закалил. Страна смогла в короткий срок решить проблему продовольственной безопасности, продолжить развитие сельского хозяйства. Появилось огромное количество мер поддержки предпринимателей, которые уже доказали свою успешность. Поэтому новые санкции – новые пути развития экономики России.

«Экономическая ситуация в России и мире может предложить позитивную ситуацию для финансовых инвестиций, если знать, как грамотно применить средства. Основное отличие текущей ситуации от всех предыдущих экономических кризисов в постсоветской России заключается в том, что базой сохранения накопленного капитала у частных лиц и компаний выступали, как правило, зарубежные финансовые институты. В этот кризис значительное количество средств частных лиц и компаний, являющихся гражданами или финансовыми резидентами Российской Федерации, подвергаются существенной дискриминации по принципу государственной принадлежности со стороны прозападных стран и организаций», – рассказал Иван Макаров.

А вот что эксперт посоветовал делать частным инвесторам, которые не хотят потерять капитал, а, возможно, даже увеличить его: «Менять рубли на валюту уже поздно: курс доллара сильно вырос. Если в дальнейшем он снизится, а предсказать динамику курсов в долгосрочной перспективе в настоящее время не представляется возможным, покупка окажется невыгодной. В такой ситуации не стоит делать резких движений. Точно не нужно пытаться заработать на скачках западных валют. Зато в состав валютной корзины в перспективе можно включить китайские юани – российские банки уже предлагают услуги. Для определения перспектив финансовых, фондовых и отраслевых рынков необходимо знать ответы на вопросы, касающиеся дальнейшей политики в части операций с иностранной валютой, национализацией собственности уходящих из России иностранных компаний, а также перспектив их возвращения на отечественный рынок в следующие годы», – отметил Макаров.

В ситуации 2014 года большинство иностранных компаний вернулись на отечественные рынки. В этот раз ситуация более интересная. В случае наличия достаточного объёма свободных накоплений, не представляющих собой подушку безопасности или целевых накоплений (покупка жилья, автомобиля, земельного участка), можно рассмотреть покупку российских «голубых фишек».

При этом желательно выбирать компании не нефтегазового сектора, а также запастись терпением и настроем на долгосрочные инвестиции – возможно, нестабильная ситуация на рынках будет продолжаться еще несколько лет. В таких условиях точно не стоит распродавать подешевевшие акции. Кризисы предыдущих лет показывают, что бумаги со временем восстанавливаются даже после огромных падений.

Что касается покупки золота (в слитках) – государство в настоящее время явно стремится стимулировать граждан, имеющих достаточные накопления, вкладываться в данный актив, примером чего является отмена 20-процентного НДС».