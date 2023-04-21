Во Дворце спорта «Молодёжный» г. Липецка состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов образовательных организаций высшего образования. Наш земляк Иван Несмеянов стал победителем. Он выступал в VII ступени ГТО.

В июле 2023 года Иван будет представлять Липецкую область во Всероссийском финале фестиваля, который пройдет в Югре на базе спортивных объектов Ханты-Мансийска.

Будем болеть за нашего земляка и надеяться на его победу.

Напомним, что Иван вырос в п. Петровский, обучался местной школе. В 2021 году он стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Сейчас Иван — студент 2 курса ЛГПУ.