Иван Несмеянов – сильнейший спортсмен России

Наш земляк из Петровского на Всероссийском чемпионате по многоборью ГТО, недавно завершившемся в Сочи, показал высочайшее мастерство во всех дисциплинах спортивной программы и стал чемпионом страны. Это впервые в спортивной истории Липецкого педуниверситета и всей Липецкой области.

Иной раз кажется, что большие победы случаются где-то далеко и с кем-то «особенным». Но Иван Несмеянов, родившийся в Петровском, своей победой доказал: настоящий чемпион может вырасти и в обычном селе, если есть воля, характер, железная выдержка и любовь к спорту. Просто гордость за земляка берёт!

Чемпион страны Иван Несмеянов (в центре), выпускник Петровской школы, на Всероссийских соревнованиях в Сочи достойно защитил честь всей Липецкой области. Гордимся земляком.

С Иваном поговорили, когда он сразу после соревнований на майские праздники приехал на малую родину, чтобы с самыми близкими разделить радость успеха. В 2021-м году парень окончил Петровскую школу и стал студентом факультета информационной безопасности Липецкого

педуниверситета, получил диплом, а сейчас обучается в магистратуре института физической культуры и спорта этого же вуза.

— Сколько лет занимаешься спортом?

— Всю жизнь.

— Ты победил в многоборье. Что привлекает в этом виде спорта, который объединяет в себе много разных дисциплин? И что именно входило в перечень на соревнованиях в Сочи?

— Это бег на 100 метров и 3 километра, прыжок в длину, плавание на 50 метров, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, подтягивание на перекладине не менее 30 раз, я подтянулся 34. Многоборье мне нравится потому, что здесь на самом деле много всего и везде нужно быть сильнейшим.

— И всё-таки из всего этого набора наверняка есть что-то самое любимое?

— Подтягивание. Оно у меня лучше всего получается.

— Как удаётся совмещать интенсивные тренировки и учёбу? Есть какой-то особый график?

— Во всём помогает самодисциплина. Тренируюсь постоянно.

— Кого считаешь своим главным наставником и вдохновителем?

— Самый мой главный тренер — папа Дмитрий Иванович Несмеянов, инженер по профессии, но очень спортивный человек, тоже всегда занимается многоборьем. Это именно он показал мне правильную технику, как надо тренироваться в том или другом виде спорта. Мы с ним частенько соревнуемся. Сейчас я его, конечно, побеждаю, а в детстве только мечтал об этом. В принципе у нас в семье спорт любят все. Мама Наталья Юрьевна, педагог Петровской школы, в прошлом году стала призёром на соревнованиях по туризму среди своих коллег. Моя младшая сестра Ксения — обладательница золотого значка ГТО. В общем, в этом деле мы все в семье солидарны. Ещё много подсказок и помощи получаю от тренера спортфака, нашего земляка из Добринского района Александра Александровича Губина.

Отец Дмитрий Иванович Несмеянов с детства сыну показывает личный пример. И результат от такой работы в нынешнем году превзошёл все ожидания: Иван стал чемпионом России.

— Как проходил отбор на Всероссийские соревнования в Сочи? Наверняка была сильнейшая конкуренция: многим хочется себя показать на таком высочайшем уровне?

— Я давно вхожу в состав сборной педвуза под названием «Буревестник». Сперва отбор на Всероссийский турнир проводился непосредственно на нашем факультете физической культуры и спорта, потом — в педуниверситете в целом, далее — среди вузов Липецкой области. В результате в Сочи поехали липчане и студенты Елецкого университета. И там мы представляли весь наш регион.

— Эти соревнования в Сочи — первые такого уровня в твоей жизни?

— Нет. В 2023-м году подобные проводились в Ханты-Мансийске. Там я в целом стал седьмым, но вот по подтягиванию в возрастной категории до 20 лет среди соперников установил рекорд: подтянулся 34 раза. В этом году я выступал уже в категории среди мужчин до 24 лет.

— Нынешняя золотая медаль — какая по счёту среди высшей пробы?

— Более 40 их в моей копилке, но есть, разумеется, ещё плюс к ним серебряные и бронзовые.

— Какие соревнования до Сочи ранее считал для себя важным достижением?

— Никакие. Я к южному турниру, не пропуская ни дня, целых три года готовился серьёзно, а если точнее, то получается, что и всю жизнь шёл к этому.

— Молодец! Результат говорит сам за себя. Мы гордимся тобой, нашим земляком, признанным сильнейшим спортсменом страны. Гордится также тобой Липецкий педуниверситет, так как такой показатель — впервые в его спортивной истории. И ты достойно защитил перед всей страной честь Липецкой области, тоже, кстати, впервые такой результат. Сколько команд было всего в Сочи на седьмом Всероссийском фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся вузов?

— Мы выкладывались до последнего. Там соревновались 44 команды со всей России. Лично я набрал 594 балла. В целом сборная Липецкой области вошла в ТОП-15 сильнейших команд страны.

— Твой личный пример — это не просто победа, а история о том, как мечта, подкреплённая трудом и целеустремлённостью, превратилась в реальность. После такого серьёзного результата есть какие-то планы на дальнейшее?

— Планы обычные: учиться и тренироваться. Мечтаю посоревноваться с сильнейшими спортсменами страны. Например, нравится шоу «Титаны», где как раз такие лидеры выступают.

— Мы в тебя верим! Всё получится. Желаем новых побед и рекордов. Твоё имя уже золотом вписано в летопись спортивных достижений Добринского края, Липецкой области и всей страны в целом.