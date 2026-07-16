Июль — макушка лета

Наш внештатный автор и неутомимый исследователь родной природы Наталия Игнатова снова отправилась в путь. В первых числах июля она совершила сразу две пешие прогулки: по живописным окрестностям поселка Политотдел и села Талицкий Чамлык. И, как водится, вернулась с богатым «уловом»: десятками ярких снимков, сделанных обычным сотовым телефоном, и массой впечатлений.

Главной целью путешественницы было не просто подышать свежим воздухом и полюбоваться природой. Наталию интересовало состояние редких краснокнижных растений, которыми славится наш округ.

— В это время как раз зацветает алтей. Это очень редкий вид, и у нас он сохранился лишь в нескольких точках Липецкой области, — делится Наталия. — К сожалению, гвоздику пышную, которая меня тоже интересовала, найти не удалось — место ее произрастания было выкошено. Зато порадовал цветущий дельфиниум. А главный сюрприз преподнесла встреча с дремликом — растением, которое раньше в наших краях не встречалось! До сих пор его можно было увидеть только в лесах под Липецком.

Впрочем, Игнатова не из тех, кто замечает только редкости. Ее цепкий глаз выхватывает красоту в каждой «мелочи»: будь то росинка на траве или тень от облака. Эту неброскую, тихую прелесть она умеет передавать в кадре, и ее подписчики в соцсетях с нетерпением ждут каждый новый фотоотчет.

Особенно заворожило Наталию небольшое болотце на краю леса в Талицком Чамлыке. Здесь, словно в сказке, в воздухе звенит бесчисленное множество стрекоз.

— Заснять их — та еще задача! — смеется путешественница. — Пугливые красавицы не подпускают близко и уж точно не собираются позировать на камеру. Но мне все же удалось запечатлеть пару стрекоз с романтичным названием красотка-девушка.

На лугах сейчас пышное разнотравье, среди которого можно найти вкусные-превкусные ягодки. Дикая малина сменила душистую луговую клубнику. Пусть эти ягоды мельче садовых, зато их аромат невозможно забыть! Сорвешь горстку, и пахучий след на ладони держится еще долго.

— Нынешний июль впервые за многие годы не стал засушливым месяцем, — продолжает Наталия Игнатова. — Обильные осадки и теплое солнце творят чудеса: ягоды нынче сладкие и сочные. Да и на грибной урожай можно рассчитывать: маслята, подберезовики и подосиновики вот-вот полезут из влажной земли…

Словом, июльское путешествие Наталии Игнатовой по родному краю — не просто прогулка, а настоящая документалистика дикой природы. Хорошо, что есть такие люди, умеющие видеть красоту родных мест и делиться ею с окружающими.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото Наталии Игнатовой.