Июльские 10 тысяч: кто должен писать заявление

Как получить дополнительные 10 тысяч на ребенка в июле, если ранее в заявлении на выплаты 5 или 10 тысяч рублей были неправильно указаны реквизиты банковского счета, либо счет, на который были перечислены предыдущие выплаты, и вовсе закрыт. «Липецкая газета» напоминает, что заявление необходимо подавать только тем, кто еще не обращался за выплатами 5 тысяч рублей на детей до трех лет и единовременной выплатой 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. На основании этих заявлений производится выплата дополнительных 10 тысяч рублей в июле.

Неверно указанные данные, закрытие счета и другие недочеты при оформлении заявления служат причиной возврата денежных средств из кредитных учреждений обратно в Пенсионный фонд. Всех, до кого не дошли деньги, специалисты Пенсионного фонда информируют и просят уточнить счет. Также родители могут самостоятельно направить уточняющие данные по банковскому счету и личным данным. Есть несколько способов обращения в территориальные органы ПФР по Липецкой области.

Во-первых, реквизиты банковского счета с указанием фамилии, имени и отчества, СНИЛС можно направить по электронному адресу centr@058.pfr.ru. Здесь оставить свои данные могут только жители Липецкой области.

Во-вторых, направить обращение или оставить все необходимые данные можно через электронный сервис ПФР online.pfrf.ru. Эта онлайн-приемная специально разработана и запущена для информационной поддержки и консультирования по вопросам выплат на детей. Регистрация на портале Госуслуг для подачи обращения не требуется, а для оперативной корректировки данных необходимо выбрать регион проживания.

В-третьих, подать необходимую информацию можно лично в клиентскую службу ПФР без предварительной записи. Только после получения точных реквизитов средства будут сразу же перечислены на счет заявителя.

Если пришел отказ на выплаты 5 или 10 тысяч рублей, то скорее всего в заявлении были указаны недостоверные фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, номер актовой записи свидетельства о рождении, СНИЛС. Семья может подать заявление через портал Госуслуг повторно, внимательно проверив все данные. Подать заявление повторно имеет право родитель, не лишенный родительских прав. Отказы получают заявители, не являющиеся гражданами РФ, и те, кто не проживают на территории России. Отказ правомерен и в том случае, если родитель подает заявление на одного и того же ребенка несколько раз.

«Беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, охраны материнства и детства приняты в этом году по поручению Президента России Владимира Путина. В Липецкой области они реализованы в полной мере. Региональная власть стремится помочь каждой семье», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.