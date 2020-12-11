Из аэропорта “Липецк” можно будет улететь в Казань и Минеральные Воды

Липецкий аэропорт утвердил расписание на осенне-зимний период. Впервые липчане смогут из родного города улететь в Казань. Первый рейс – 13 января наступающего года. Летать в Казань из Липецка можно будет по средам и воскресеньям. На день позже, с 14 января, по четвергам и воскресеньям начнутся полёты в Минеральные Воды.

В связи со сменой авиакомпании-перевозчика не планируется прекращение полётов из Липецка в Санкт-Петербург. Регулярность рейсов – по пятницам и воскресеньям.

Кроме того, Росавиация одобрила субсидии на шесть маршрутов из областного центра на 2021 год. Расписание вылетов на весенне-летний период до Анапы, Симферополя и Сочи находится на согласовании. Уже известно, что частота полётов будет два раза в неделю. В Симферополь липчане должны отправиться 1 мая 2021 года.