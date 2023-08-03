Был переводчиком в беседе Хрущева и Мао Цзэдуна, а американцы сняли фильм по его книге. Он предсказывал великое будущее Китая и Азии и открывал советским людям глаза на Африку. И это все о нем — о нашем земляке Михаиле Домогацких. 29 июля исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Наш земляк, журналист-международник объехал весь мир. Его очерки из разных уголков земного шара печатались в том числе и в нашей районной газете, откуда когда-то начал свой творческий путь М.Г. Домогацких.

ТАЛАНТ И ТРУД

Этим человеком гордятся и считают его своим Добринская (бывшая Чуевская) средняя школа №2, журналисты добринской районки, коллективы воронежских областных изданий «Коммуна» и «Молодой коммунар», бывшие коллеги из газеты «Правда».

Удивительную карьеру сделал простой паренек из сельской глубинки, добившись всех возможных высот в профессии журналиста, оставаясь при этом простым и доступным в общении человеком. А начи-налось все со школьных заметок в добринской районной газете, носившей тогда название «Ленинский путь», внештатным автором которой ученик Чуевской средней школы Миша Домогацких стал в 13 лет.

В десятом классе Миша чуть не бросил школу из-за тяжелого материального положения в семье. Они с сестренкой и двумя братишками рано остались сиротами и воспитывались у родной тети Дуси в деревне Воскресеновке, расположенной в семи километрах от Чуевки. Михаил написал волнующее письмо редактору Т.А. Кушко, в котором говорил о своем намерении прекратить учебу и пойти работать, так как в родном колхозе «Память Ильича» его семье перестали выдавать хлеб. В тот трудный год в колхозе оставался лишь семенной фонд на весеннюю посевную.

Редакция не оставила Михаила в беде, стала помогать ему материально. Взял его под свою опеку и директор школы Ф.С. Голубых. Помогал продуктами, одеждой, учебниками… Настаивал, чтобы тот обязательно окончил десятилетку.

В 1940 году Михаил Домогацких получил аттестат зрелости и поступил в Ленинградский институт журналистики. А вскоре началась война.

На фронт Михаил пошел добровольцем, «прибавив» себе в военкомате лишний год. Боевое крещение получил в битве под Москвой. Был ранен. После выздоровления снова боевые дни. Домогацких сражался в рядах стойких защитников Сталинграда. Затем командование посылает его на выполнение спецзадания в глубокий тыл врага. Там он принимает участие в деятельности одного из партизанских отрядов на Украине, летом 1943 года участвует в боях за Днепр.

На фронте Михаил публиковался в военной газете «За Отечество».

В феврале 1943 года М. Домогацких вручили орден Красной Звезды.

После войны, окончив центральные газетные курсы при ЦК ВКП(б), Михаил Домогацких стал работать в редакции воронежской областной газеты «Коммуна». После окончания в 1949 году экстерном исторического отделения историко-филологического факультета ВГУ его назначили главным редактором областной газеты «Молодой коммунар». Затем Воронежским обкомом партии был направлен в Высшую дипломатическую школу МИД СССР. Окончив восточное отделение школы в 1953 году, Михаил Георгиевич стажировался в Токио, затем два года учился в Пекинском университете.

СОБКОР ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Кульминацией профессиональной карьеры нашего земляка стала его работа в главной газете Советского Союза – «Правде». Из 38-ми лет, отданных этому изданию, 29 он был собственным корреспондентом в Китае, Африке, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Индокитае.

Возможность свободно путешествовать по разным странам Европы, Азии и Африки Михаилу дала его поразительная способность к языкам (он знал их семь). Говорил на основных европейских языках и на азиатских: китайском, индонезийском, понимал и другие.

В деревне племени масаев.

География путешествий нашего земляка впечатляет даже сегодня, когда у россиян появилась возможность при желании побывать практически в любой стране мира.

Ему довелось посетить острова Индонезийского архипелага – Яву, Суматру, Бали, побывать у даяков Калимантана, папуасов Новой Гвинеи, на островах Ментавай.

В годы, когда телевизор был большой редкостью, Михаил Георгиевич в своих публикациях на страницах газеты «Правда» рассказывал советским людям об удивительных странах и континентах. Причем делал это так мастерски, что читателю казалось, будто он сам путешествует по миру и видит все своими глазами.

ЕГО ПРЕДВИДЕНИЕ СБЫВАЕТСЯ

Михаил Домогацких не просто путешествовал по миру. Он жил рядом с теми, о ком писал, поэтому хорошо знал быт, традиции и нравы народов нашей планеты. Рассказывая о своей работе, М. Домогацких подчеркивал, что это безумно интересно, но в

то же время ответственно и небезопасно. Однажды в одной из африканских стран, где уже несколько лет находился корпункт, на него было совершено нападение в духе древних аборигенов.

– Я сижу на веранде, пишу очередную статью, – рассказывал журналист. – Все тихо, мирно. И вдруг – дзынь, с треском разлетается застекленное окошко и в нескольких сантиметрах от меня вонзается в стену стрела. Выбегаю на улицу и слышу лишь шум автомобильных колес. Машина, из которой вылетела стрела, срывается с места и исчезает за поворотом.

Узнать заказчика и исполнителя покушения практически невозможно. Значит, я в этой стране неофициально объявлен персоной нон-грата. Поэтому делаешь соответствующие выводы.

М. Домогацких на фоне дворца Патала. Тибет. 1957 г.

Рассказывал Михаил Георгиевич и о том, как был переводчиком у Никиты Сергеевича Хрущева и Мао Цзэдуна. Переговоры между двумя лидерами велись на официальном уровне и не на официальном, на пешеходной дорожке, на скамейке, в бассейне…

Был у Михаила Домогацких свой взгляд на развитие таких стран, как Китай, Вьетнам, Лаос.

– Пока там царит еще бедность. Причина – в постоянных войнах, межэтнических конфликтах, в нестабильности режимов, – говорил Домогацких. – Но пройдут годы и, я убежден, обстановка в этих регионах изменится к лучшему. Порукой тому – трудолюбивый, работящий народ. Особенно, конечно, большой потенциал у Китая. В недалеком будущем он обязательно заявит о себе как о великой державе. Кстати, китайцы – нация гордая и легкоранимая. Общение с ними требует не только такта, деликатности, дипломатии, но и уважения к их великой стране, древней культуре.

И Михаил Георгиевич был прав. Сегодня мы видим, как Россия все больше тяготеет к сотрудничеству с азиатскими странами. А Китай, действительно, стал одной из сильнейших мировых держав с развитой экономикой и высоким уровнем жизни.

ЧЕГО НЕТ В ИНТЕРНЕТЕ

В век Интернета, пожалуй, редко кого чем удивишь. Мы можем, не выходя из дома, «путешествовать» по миру. Но без эрудированного и знающего экскурсовода это неинтересно. Именно поэтому книги Михаила Домогацких и сегодня могут увлечь читателя (их можно найти в Добринской районной библиотеке).

Длительная командировка в Юго-Восточную Азию легла в основу очерков для книги «Ожерелье экватора». Она начинается словами: «Три с лишним года продолжалось мое путешествие по одному из красивейших островов индонезийского архипелага Яве – единственном уникальном островном мире на планете. Живя в Индонезии хоть десятилетия, ты будешь знать только один сезон – жаркое лето. Двенадцать месяцев лета…».

Путешественника удивляло все, особенно многоэтажный растительный мир. Вот одно из его описаний: «Из-за малоземелья крестьяне сажают растения, как строят этажи домов. Внизу растет сладкий картофель – батат. А между грядками, перемежившись, кассава или перец. Это первый этаж. Над ними поднимаются невысокие цитрусовые. Рядом хлебные деревья, на которых висят огромные плоды, весом до двадцати килограммов. По ним вьются стручковые растения: бобы, фасоль, а на острове Суматра еще и ваниль. На одном дереве готовый обед с приправой. А над всем этим поднимаются стройные великаны кокосовые пальмы, пышнокронные манго».

Правду о трагической войне во Вьетнаме Михаил Домогацких описал в политическом романе «Южнее реки Бенхай» и его второй части «Последний штурм». Признанием правдивости книги стал тот факт, что американцы в 2000 году по роману Домогацких сняли фильм.

Михаил Георгиевич принимал участие в его съемках, поправлял сценарий. В последние годы жизни он вновь вернулся к вьетнамской теме, написал книгу «Мой брат Бамбук», в которой уже не было политики.

«ДЖАМБО, АФРИКА!»

«В школьные годы я иногда видел себя шагающим по следам Ливингстона в дебрях Африки, стоящим на берегу таинственного озера Чад или слушающим грохот водопада Виктория… То, что расстояние между этими пунктами определялось тысячами километров, не смущало моего буйного воображения. Я не думал тогда, что мне когда-нибудь придется быть и на берегу озера Чад, и плыть по Замбези, и стоять у водопада Виктория, чувствуя прохладные брызги низвергающейся в пропасть стены воды…» – писал в предисловии к одной из своих книг о путешествиях по миру М.Г. Домогацких.

Индия, Таиланд, Вьетнам, Япония, Иран, Афганистан, Африка… Тысячи и тысячи километров пути, люди, города, страны… Но, как признавался писатель, больше всего его притягивала Африка. И он целых пять лет колесил, летал, ходил пешком, плавал, чтобы получше узнать «бушующий» континент.

Нат экваторе.

«Нет, не легкими были эти годы: я болел тропической лихорадкой, разбивался в самолете, попал в тяжелую автомобильную катастрофу, был в джунглях с партизанами Анголы и жил среди пигмеев Конго, ходил за добычей с охотниками племени маконде в Танзании и плавал на утлых лодках с почти таинственным племенем чига в Уганде.

…Настоящая Африка лежит в стороне от больших дорог, часто по-настоящему не тронутая, неизменившаяся за десятилетия, несмотря на то что совсем рядом есть телевизионная станция, кинотеатры для автомобилистов, гаражи-небоскребы и многое

другое. Я побывал в очень отдаленных глубинных районах потому, что хотел познакомиться с жизнью наименее изученных народов. Я хотел опровергнуть бытующие еще и ныне на Западе легенды о дикости и даже «кровожадности» некоторых племен.

Масаи, карамоджо, племена пигмеев имеют свою, выработанную многовековой житейской прагматикой культуру, которая помогла им выжить в суровых природных условиях тропической Африки…».

Результатом пятилетнего пребывания в экзотических странах «черного» континента стал книга «Джамбо, Африка!», вышедшая в свет в 1970 году.

Один ее экземпляр был передан автором в редакцию нашей газеты, где Михаил Домогацких начинал свой большой путь в журналистику и литературу.

«НИЗКИЙ ПОКЛОН ДОБРИНКЕ И ВСЕМ ЗЕМЛЯКАМ»

М.Г. Домогацких умер 3 июля 2000 года в Москве. До последних дней жизни он поддерживал связь с малой родиной. Всегда приезжал сюда, находясь в отпуске, писал письма, все свои книги присылал в районную библиотеку. Когда вышла в свет его книга «Ожерелье экватора» и автора приняли в Союз писателей СССР (это было в 1984 году), на титульном листе присланного в Добринку экземпляра было написано: «Моим дорогим землякам-добринцам. Из Добринки, если говорить строго, начались

мои путешествия по нашей планете, о ней я всегда помнил, где бы ни находился…».

В 1998 году он написал очередное «признание в любви» родному краю.

«Для меня Добринка – самое дорогое место на земле. И хотя я жил в десятках стран мира, видел много удивительных мест, но маленький клочок земли на карте под названием «Добринский район» всегда был в моем сердце и звал к себе. Спасибо моей Добринке, моей родной школе, моим учителям и товарищам, спасибо знакомым и незнакомым людям, которые помогли мне стать твердо на ноги, не потеряться в жизни. Низкий поклон Добринке и всем моим землякам!».

СПРАВКА

М.Г. Домогацких – заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза писателей СССР, лауреат премии журналов «Огонек», «Новое время», «Знамя». Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.