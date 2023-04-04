Из Добринского района в зону СВО доставили очередную партию гуманитарной помощи. Ее собрали местные волонтеры. Нашим землякам, выполняющим боевые задачи, привезли продукты питания и комплекты летней формы. Для тех, кто в эти дни защищает мир от нацистов, забота и внимание со стороны добринцев важны как никогда.

Как рассказал на своей странице в ВК Александр Пасынков, не забыли и про тех, кто получил ранение. В один из госпиталей

передали медикаменты, одеяла и подушки.

«Вместе со мной гуманитарный груз привезли и сдали по назначению исполнительный секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» и представители добринского казачества, — рассказал Александр Пасынков. — Отмечу, что в районе не прекращается работа по оказанию конкретной помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, а также членам их семей. На каждое обращение реагируем оперативно. В беде или наедине со своей проблемой никто не остается. Что касается сбора гуманитарной помощи: на добринской земле это благородное дело продолжается».