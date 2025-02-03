В Сатошевском сельсовете (так в документе — вед.) кулак Гаврилов в разговоре по вопросу о решениях ЦК и СНК (Совет Народных Комиссаров) среди колхозников говорил: «Чего зря голову морочить заготовками, когда товаров нет и хлеба нет. Нужно будет всем выходить из колхозов и самим заниматься торговлей — это дело куда лучше будет».

В лесу, вблизи Никольского Талицкого — Чемлыка (так в документе — вед.) скрывается группа бежавших из концлагеря кулаков. Эта группа по ночам ходит в села к своим родственникам и ведет агитацию, направленную к развалу существующих колхозов: «Хлеб нужно убирать не колхозным путем, а индивидуальным, а если это не выйдет, то нужно будет все сжечь, тогда колхоз сам по себе развалится (приняты меры к изъятию контрреволюционной группы).

В Деминском сельсовете (так в документе — вед.) 11 июня с.г. в 3 часа дня загорелась колхозная мельница, через час были подожжены четыре бывших кулацких дома, в которых жили активисты-колхозники. В эту же ночь был сожжен дом завхоза колхоза. Присутствовавшие на пожарах колхозники в тушении помощи не оказывали, и из толпы были слышны выкрики: «Пусть горит, это им наука».

ПП (полномочный представитель) ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) по ЦЧ (Центральной Черноземной) области Дукельский.

Врио начальника СПО (секретно-политический отдел) ПП ОГПУ Яньшин.

Центральный архив Федеральной службы безопасности РФ. фонд 2, опись 10, дело 41.

ОТ ВЕДУЩЕГО (автора). Это спецсводка № 79/5 ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной области о росте антиколхозного движения и массовых выходах крестьян из колхозов. Датируется 29 июня 1932 года. Сатошевский сельсовет не поддается расшифровке. Вместо Галицкого, ясно, что Талицкий Чамлык, а Деминский сельсовет — Демшинский.