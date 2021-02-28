15 февраля в дежурную часть ОП № 6 УМВД России по г. Липецку поступило заявление 53-летнего липчанина. Мужчина сообщил о краже металлического гаража и автомобиля ВАЗ-2108 с территории гаражного кооператива, расположенного в Октябрьском районе областного центра.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого причастного к краже транспортного средства. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель.

Подозреваемый пояснил, что, находясь в гаражном кооперативе, он увидел открытые ворота одного из гаражей. Хозяина рядом он не обнаружил. Тогда у мужчины возник преступный умысел, украсть автомобиль, который находился в гараже.

В совершенном противоправном деянии подозреваемый признался полностью и раскаялся. Похищенное транспортное средство изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кражи». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность другого подозреваемого, который причастен к краже металлического гаража. Проводиться комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.