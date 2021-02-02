Первый международный рейс из Липецка в турецкую Анталью все-таки состоится! На борт самолета липчане поднимутся 29 апреля. Билеты уже можно приобрести либо забронировать на официальном сайте компании Pegas Touristik. Об этом сообщается на сайте аэропорта “Липецк”.

Авиакомпания-перевозчик «Nordwind Airlines» планирует совершать вылеты в Турцию из аэропорта «Липецк» раз в 10 дней. Длительность полета – три часа пятнадцать минут.

Напомним, что в апреле прошлого года сообщалось об отмене полетов в связи рекомендациями Роспотребнадзора.

Вместе с возобновлением возможности международного авиасообщения между Липецкой областью и Турцией в середине апреля в здании аэропорта откроется Duty Free.