Из липецких дворов продолжают вывозить незаконно установленные металлические гаражи. Как известно, работа в данном направлении была усилена во второй половине 2020 года. Часто об этом просят сами жители, обращаясь в управление своего округа. Ведь в большинстве своем неухоженные сооружения портят внешний облик территорий и притягивают криминальных личностей, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Всего на территории четырех округов выявлено более двух с половиной тысяч временных сооружений, в том числе около 200 в прошлом году. Как правило, более 90% гаражей перемещают сами жители. Остальные убирает департамент дорожного хозяйства и благоустройства – нанимает спецтехнику и вызывает на место бригады рабочих.

С начала этого года с территорий четырех округов владельцы добровольно вывезли 92 незаконных металлических конструкции. Сотрудниками управлений выявлено порядка 50 временных сооружений и подготовили документы на принудительное перемещение по 156 конструкциям.

Как поясняют специалисты, процедуру выявления временных сооружений и их собственников проводят в соответствии с установленным порядком, согласно которому владельцы гаражей обязаны иметь на руках документы, подтверждающие законность пользования земельным участком. Выдает такие разрешения региональное управление имущественных и земельных отношений отдельным категориям граждан.

Остальным владельцам гаражей на добровольное перемещение своего имущества дают три месяца. Чтобы найти собственника сотрудники территориальных управлений размещают на сооружениях уведомление с просьбой явиться в округ и предоставить все необходимые документы. Если по истечении этого срока владелец так и не найден или не имеет на руках разрешение на пользование земельным участком, то на сооружение прикрепляют уведомление о сносе за две недели до предполагаемой даты.

В назначенный день его демонтируют и перемещают на спецхранение. В течение месяца после этого собственник может забрать свое имущество, если покроет расходы администрации. Если этого не произойдёт, сооружения оформят в муниципальную собственность через суд, а затем утилизируют. Полученные средства вернутся в бюджет города.