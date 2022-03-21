С начала года из Липецкой области под контролем управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям отправлено на экспорт 110,63 тыс. тонн подкарантинной продукции. При этом в двух случаях был выявлен карантинный сорняк — повилика.

В другие регионы Российской Федерации вывезено 160,19 тыс. тонн подкарантинной продукции, в том числе 147,41 тыс. тонн зерна. При проведении лабораторных исследований с целью установления фитосанитарного состояния отгружаемой продукции в трех случаях выявлена повилика. Зараженная подкарантинная продукция направлена на предприятия, обеспечивающее лишение семян жизнеспособности.

Выдано 2346 фитосанитарных сертификатов и 3838 карантинных сертификатов.