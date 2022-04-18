Читайте нас в

С начала 2022 года под контролем Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям из Липецкой области отправлено на экспорт 141,195 тыс. тонн подкарантинной продукции.

Продукция отгружалась в Латвию (пшеница продовольственная, горох продовольственный, кукуруза продовольственная, шрот подсолнечный, жом свекловичный, рожь продовольственная), Нидерланды (кориандр), Польшу (вика кормовая, огурцы свежие), Бразилию (дрожжи), КНР (масло рапсовое, мука пшеничная), Филиппины (табак восстановленный), Азербайджан (коробки из гофрированного картона). В страны ЕАЭС был поставлен рапс продовольственный, полба и ячмень пивоваренный.

Вся подкарантинная продукция соответствовала фитосанитарным требованиям, предъявляемым странами-импортерами. На нее оформлено 3203 фитосанитарных сертификата.