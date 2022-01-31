Из Липецкой области в 2021 году под контролем управления Россельхознадзора отгружено 1 миллион 776 тысяч тонн растительной продукции. При этом большую часть 1 миллион 511 тысяч тонн составило зерно.

При этом инспекторами ведомства проконтролировано более 660 тысяч тонн и 1 миллион 672 тысячи штук подкарантинной продукции отправляемой на экспорт. При этом в 156 случаях выявлен один вид карантинных объектов.

При межрегиональных перевозках Россельхознадзором проконтролирован 1 миллион 114 тысяч тонн подкарантинной продукции. При этом в 19 случаях выявлен один вид карантинных объектов. Продукция, зараженная повиликой была направлена на предприятия, обеспечивающие лишение семян жизнеспособности.

Также в минувшем году было выдано 12260 фитосанитарных и 22672 карантинных сертификатов.