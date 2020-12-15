Из магазина в Ельце похитили две бутылки вина в два захода

Из магазина в Ельце похитили 2 бутылки вина. Представитель торговой точки обратился в полицию с заявлением 11 декабря.

Полицейские выехали на место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и свидетелей произошедшего.

И в итоге установили картину случившегося. Вечером 8 декабря время мужчина и женщина зашли в торговый зал магазина, расположенного по улице Коммунаров. Женщина сразу же направилась к стеллажу с винами, а мужчина, осматриваясь, следовал за ней. Подозреваемая взяла одну бутылку вина стоимостью 338 рубля 73 копейки с полки и отдала своему напарнику, который спрятал её во внутренний карман куртки, после чего оба направились к выходу.

Однако злоумышленница спустя пару минут вернулась в магазин и похитила ещё одну бутылку вина стоимостью 474 рубля 09 копеек, пронеся её мимо кассовой зоны в штанах. Затем обвиняемые продали похищенную алкогольную продукцию неизвестному мужчине за 500 рублей, которые потратили на личные нужды.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции, в кратчайшие сроки удалось задержать злоумышленников. Ими оказались ранее судимая за грабёж 30-летняя жительница Ставропольского края и её несудимый 35-летний земляк.

В ходе их допроса задержанные пояснили, что они являются сожителями и приехали в Липецкую область пару месяцев назад для поиска работы. Кроме того, было установлено, что подозреваемая находилась в розыске за ранее совершенные ею преступления и в настоящий момент в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору”, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.