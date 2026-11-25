На приехавшей в Павловку из Макеевки мастерице Янине Галковой — платье и ажурная шаль, которые она связала уже здесь. Они как частица её родного шахтёрского края в новой жизни.

Спасая троих детей от войны, Янина ГАЛКОВА с семьей оказалась в нашем крае. Что ей с ребятишками пришлось испытать? Как нелегко взрослому человеку бросить всё, чем жил… Об этом она рассказывает сама. В её словах столько боли и одновременно столько материнской любви.

Трудно и вообразить, что пришлось пережить женщине и тысячам таких же людей. Схватив ребятишек, младшему из которых было всего семь месяцев, кое-какие вещи и документы, они с мужем сели в машину и из огромной Макеевки Донецкой Республики поехали в Россию.

Невозможно представить себя на их месте. К родственникам на ночку-другую наверняка многие выезжали в гости — всё не то, как не в своей тарелке, хоть тебя и накормят, и спать положат. А здесь люди поехали в прямом смысле куда глаза глядят, лишь бы подальше от взрывов.

Стремление макеевцев было понятным: по их городу била тяжёлая артиллерия, надо было спасать детей. Оставили там дом, всё нажитое… Как это тяжело! Как непросто бросить позади целую жизнь, в то же время необходимо было сделать этот шаг… Всё, что покупали, строили, делали, пришлось оставить ради жизни детей. От испуга при виде разорвавшегося снаряда одна из дочек вдруг перестала говорить. И при такой жуткой ситуации о ком-то или о чём-то другом разве мама могла думать? Помчались в Россию.

Ясное дело: наша маленькая Павловка, да хоть и вся Добринка ни в какое сравнение не идут рядом с большой Макеевкой или стоящим рядом с ней огромным Донецком — красивейшим городом миллиона роз. Только всё это было до войны, до 2014-го года. Так что наши места в сравнении с войной — просто рай.

— Всё началось в августе 2014-го, когда к нам полетели тяжёлые снаряды, — рассказывает Янина. — Сразу же закрылся детский садик. А далее события стали развиваться только по нарастающей. Там мои родственники остались. Но нам надо было думать о детях.

2 Мая 2015 г. По дороге в мирную жизнь. Маленький Женя тут пока не знает, что он родился во время войны на Украине и, спасая его с сёстрами, родители едут в Липецкую область.

Оксана и София, дочери Янины Галковой, дорогу из опалённой огнём Макеевки на новое место жительства воспринимали по-детски, как интересное приключение. И наряд на них — тоже дело рук мамы.

И 18 марта 2015-го они приехали сначала в Ростов-на-Дону. Однако не сложилось ничего в том городе, переехали в Волгоград. И снова неудача. Стали искать жильё в других областях. Так сперва оказались в Тербунах Липецкой области. Потом уже — в нашей Павловке.

— Весь переезд тяжело тоже вспоминать, — говорит она, — две недели не могли найти жильё и жили с семимесячным сыном впятером в машине. Хорошо хоть старшие дочки всё воспринимали как приключение и ничего не боялись.

Детей у Янины трое. Уже старшие Оксана и София за это время окончили в минувшем учебном году 11 и 9 классов и уехали учиться в Воронеж и Грязи. Их брат Женька обучается в шестом классе второй Добринской школы.

— По какому принципу выбрали Павловку? — спросила у хозяйки.

— Я хотела жить в селе, в частном доме, важным был ещё аспект — школа. Нас всё устроило во второй школе, тем более что организован подвоз.

Дом за материнский капитал они купили даже не в самой Павловке, а в деревне Евлановке, что расположена ближе к Добринке.

Здание кирпичное, но так много ремонта и вложений требует. Однако меня просто поразило мужество моей собеседницы в этом плане. Например, один из моментов — очень плохой пол в их доме.

Строительная бригада запросила немалые деньги. Янина к нынешнему дню, чтоб читателям было яснее, уже развелась с мужем. И она решила с младшим сыном восстанавливать покрытие.

— А Вы это умеете? — спросила у неё.

— Пока не умею, но я этому обязательно научусь! — твёрдо сказала моя героиня.

И я ничуть не сомневаюсь, что так и будет. Тем более что учиться Янина любит, имеет три высших образования. Овладела специальностями экономиста, юриста и программиста. В Макеевке руководила ревизионным отделом сети магазинов, вела их базу данных. Сейчас тоже работает дистанционно программистом. Может создать любые программы или сайт.

А ещё у Янины руки золотые. И наше с ней заочное знакомство в принципе с этого и началось. Глава Новочеркутинского сельсовета Елена Зюзина года три назад, приехав проведать новую жительницу, очаровалась её вязаными милыми игрушками.

— Игрушки я обычно раздариваю, — говорит рукодельница, — долго не залеживаются.

Вяжет она и спицами, ещё, уезжая из родных мест, даже при отсутствии лишнего места в багажнике машины, всё равно взяла с собой вязальную машину.

Это не только напоминание о прежней жизни, но и предмет, способный занять руки. А значит, голова в это время тоже будет направлена на дело. Женщина продемонстрировала вязаное платье и ажурную шаль, что недавно связала на новом месте жительства.

Немало труда вкладывают они с сыном и в свой огород. После прежних хозяев он сильно зарос, и мать с сынком вручную обрабатывают столько земли на нём, чтоб можно было посадить растения и убрать с них урожай.

— Мы жили в Макеевке в частном секторе, так что здесь быстро привыкли, на земле я работать могу и люблю. Занимаюсь и тут консервацией, картошку с Женей выращиваем. Но вот дочек огород как-то мало интересует, больше в город рвутся, — беспокоится мама. — К рукоделию тоже сильно не стремятся, хотя для женщин это всегда нужное дело.

Янина призналась, что на данном этапе мысли вернуться в Макеевку у неё нет. Есть мечта — развить свой бизнес, связанный с программированием, чтоб можно было кормить себя и помогать детям.

— Я живу и иду вперёд, — просто железно подвела она итог нашему разговору. — Руки мне опускать некогда и нельзя.

Стойкая женщина!