Из Москвы с любовью…

Москвич Виктор Кухаркин по образованию педагог, работал в комсомоле, начальником лагеря «Полевой» международного детского центра «Артек», много лет занимался организацией отдыха для детей и подростков в пионерских и других оздоровительных лагерях. Ныне находится на заслуженном отдыхе.

Виктор Михайлович — автор стихов и сказок для детей. Его произведения печатались в журналах «Мурзилка», «Костер» и других известных изданиях страны.

Виктор Кухаркин благодаря знакомству на очередном форуме артековцев с главным редактором «Добринских вестей» Тамарой Шигиной узнал о нашей газете. И вот уже не первый год активно читает ее в социальных сетях.

— У вас живая газета, с эмоциями, — отзывается о «ДВ» столичный поэт и прозаик. — Был бы рад посотрудничать с вами.

Надеемся, творчество нашего нового автора многим придется по душе, тем более, что современные поэты не так часто балуют читателей стихами для детей.

ДВА ДЕДУШКИ, ДВЕ БАБУШКИ

Двух дедушек, двух бабушек

Не оставляет мука:

Как лучше позаботиться

О будущем их внука?

Кем станет он со временем —

Теперь они в ответе,

У внука есть родители,

И оба — их же дети.

Свой опыт внуку передать

Они, конечно, рады,

Но оказалось, что у них

Не совпадают взгляды.

Одни мечтают, чтоб он стал

Известным музыкантом,

И всех знакомых удивлял

Наследственным талантом.

Другие видят малыша

Лишь только офицером,

Тогда бы дедушка мог стать

Для мальчика примером.

Внук молча слушал этот спор,

Не открывая глазки,

Не думал он, кем хочет стать,

А просто спал в коляске.

РУГАЕТ ДОЧКУ МАМА

Ругает дочку мама

За то, что та упряма:

Очки не носит — щурится,

Как старый дед, сутулится,

По полу ходит босиком,

Бельё в шкафу лежит комком,

Без мыла моет руки,

Как мальчик, носит брюки.

Ещё одна дочка не кушает,

А очень внимательно слушает

О том, как по полной программе

Досталось от бабушки маме.

КАЖДЫЙ ДУМАЛ О СВОЁМ

На прогулку в парк, за ручку,

Вышли бабушка и внучка,

Неспеша идут вдвоём,

Каждый с думой о своём:

Хочет внучка поскорей

Подрасти и стать взрослей,

Чтоб без бабушки, одна,

В парк ходить могла она,

Не пугаться ей салюта,

Взять собаку из приюта,

Чтоб не есть на завтрак кашки,

И весь день смотреть мультяшки.

Хочет бабушка, наоборот,

В мыслях сделать разворот –

Никуда не торопиться,

А лишь в юность возвратиться,

Хоть в мечтах помолодеть –

Туфли модные надеть

И вальсировать по кругу,

Чтоб увидели подруги,

Съездить в стройотряд на лето,

У костра петь до рассвета,

Нежно другу улыбнуться,

И бабулей в парк вернуться.

МАМОЧКА

Если пропала куда-то игрушка,

Если лежит неудобно подушка,

Если пальто одеваться не хочет,

Если вдруг дождик ботинки промочит,

Если не могут закрыться без сказки

Вечером поздним усталые глазки –

Мамочка нежно обнимет, погладит,

И эти трудности сразу уладит.

АХ, ЭТА БАБУШКА!

Повторяет дедушка

Нам в который раз,

Что за нашей бабушкой

Нужен глаз да глаз.

У неё на сладости

Чувства меры нет –

Может на всю пенсию

Накупить конфет.

КАК РАНЬШЕ МЫ ЖИЛИ, МАЛЫШ, БЕЗ ТЕБЯ?!

У Мамы недавно

Родился малышка –

Беззубый, крикливый,

Мой младший братишка.

Пока он меня

Не совсем понимает: –

Я с ним говорю,

Он в ответ лишь зевает.

А Мама и Папа

Счастливые ходят,

И радостных взглядов

Друг с друга не сводят.

Но иногда

Шепчут брату, любя,

— Как раньше мы жили,

Малыш, без тебя?!