Из семерых участников четверо с наградами

В бассейне «Жемчужина» в Добринке состоялся областной турнир по плаванию среди инвалидов по зрению и других нозологий. Мероприятие проходило в рамках реализации социально значимого проекта «Наш девиз — здоровый образ», получившего поддержку Фонда президентских грантов. В соревнованиях приняли участие более 50 членов ВОС из восьми районов Липецкой области.

Организаторами турнира выступили Липецкая областная общественная организация Всероссийского общества слепых, администрация Добринского района и Липецкое региональное отделение Федерации спорта слепых.

Всех собравшихся приветствовали начальник отдела спорта, молодежной и социальной политики администрации Добринского района В.П. Стрельников, председатель ЛРО ФСС Л.В. Воробьева и председатель Добринского филиала ЛОО ВОС В.В. Агарков.

Участники турнира соревновались на двух дистанциях. Они были разделены на возрастные группы и нозологии. Женщины должны были проплыть 25-метровку, а мужчины дистанцию в 50 метров. На протяжении всех соревнований оказывалась помощь волонтерами из Добринского лицея №1. От Добринского филиала приняли участие 7 пловцов. Евгений Курганский, Станислав Ухлин и Евгения Ярославцева заняли первое место. Виктор Ращупкин завоевал серебро.

Победители и призеры награждены медалями, дипломами и сувенирами. Остальные участники соревнований получили грамоты за волю к победе и памятные подарки. Для всех было организовано горячее питание за счет средств Фонда президентских грантов и администрации Добринского муниципального района.

Хочется поблагодарить коллектив бассейна «Жемчужина» и администрацию района за помощь в организации турнира.

Виктор АГАРКОВ, председатель Добринского филиала ВОС.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом. Важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области. Такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.