Из школьного класса – в медицинский вуз

Будущие врачи побывали в Липецком филиале Российского университета медицины.

Ученики медицинского класса под руководством Светланы Сергеевны Курбановой посетили день открытых дверей в Липецком филиале Российского университета медицины Минздрава России.

Это ведущее медицинское учебное заведение страны распахнуло свои двери для школьников, стремящихся связать свою жизнь с медициной.

Ребята получили уникальную возможность:

разобраться в тонкостях поступления. Им подробно рассказали о правилах приема, необходимых документах и ответили на все волнующие вопросы о будущем обучении;

изучить образовательные программы. Школьники смогли ознакомиться с направлениями подготовки, узнать о специализациях и перспективах после окончания университета;

окунуться в атмосферу вуза. Увлекательная экскурсия по университету позволила ребятам увидеть учебные аудитории, лаборатории и познакомиться с инфраструктурой;

пообщаться с первокурсниками. Живое общение со студентами первого курса дало возможность узнать о студенческой жизни из первых уст, получить ценные советы и развеять сомнения;

принять участие в мастер-классах. Практические занятия позволили прикоснуться к будущей профессии, попробовать себя в роли медика и ощутить дух новаторства;

узнать о передовых технологиях. Школьники познакомились с современными разработками и инновациями, которые уже сегодня меняют облик медицины.

Мероприятие оказалось чрезвычайно познавательным и оставило у ребят самые положительные впечатления, укрепив их желание стать частью медицинского сообщества.

«Сегодняшние школьники — будущее медицины Липецкой области. Поддержка и внимание к их обучению и развитию — ключ к качественному здравоохранению завтра», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.