Из школьного класса – в медицинский вуз

Будущие врачи побывали в Липецком филиале Российского университета медицины.
Ученики медицинского класса под руководством Светланы Сергеевны Курбановой посетили день открытых дверей в Липецком филиале Российского университета медицины Минздрава России.
Это ведущее медицинское учебное заведение страны распахнуло свои двери для школьников, стремящихся связать свою жизнь с медициной.
Ребята получили уникальную возможность:
разобраться в тонкостях поступления. Им подробно рассказали о правилах приема, необходимых документах и ответили на все волнующие вопросы о будущем обучении;
изучить образовательные программы. Школьники смогли ознакомиться с направлениями подготовки, узнать о специализациях и перспективах после окончания университета;
окунуться в атмосферу вуза. Увлекательная экскурсия по университету позволила ребятам увидеть учебные аудитории, лаборатории и познакомиться с инфраструктурой;
пообщаться с первокурсниками. Живое общение со студентами первого курса дало возможность узнать о студенческой жизни из первых уст, получить ценные советы и развеять сомнения;
принять участие в мастер-классах. Практические занятия позволили прикоснуться к будущей профессии, попробовать себя в роли медика и ощутить дух новаторства;
узнать о передовых технологиях. Школьники познакомились с современными разработками и инновациями, которые уже сегодня меняют облик медицины.
Мероприятие оказалось чрезвычайно познавательным и оставило у ребят самые положительные впечатления, укрепив их желание стать частью медицинского сообщества.
«Сегодняшние школьники — будущее медицины Липецкой области. Поддержка и внимание к их обучению и развитию — ключ к качественному здравоохранению завтра», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.