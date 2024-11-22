Директор детской школы искусств Анна Коняева на высоком уровне подтвердила свое профессиональное мастерство

Для творческого человека очень важно не останавливаться на достигнутом, а постоянно повышать свой профессиональный уровень. Вот и директор Добринской детской школы искусств им. Н.А. Обуховой Анна Коняева решила проверить свои силы, подав заявку на участие в международном конкурсе-фестивале искусств «Жар-Птица».

Анна Владимировна успешно прошла первый (заочный) этап, отправив жюри видеоролик со своей песней. А через полтора месяца получила приглашение на основной конкурс, который проходил с 19 по 21 октября в г. Сочи. Участников набралось столько, что выступления конкурсантов продолжались два дня. В жюри — только профессионалы: известные преподаватели творческих учебных заведений страны, театралы, вокалисты, хореографы…

Анна Коняева представила судейской коллегии непростую в вокальном исполнении песню «Небо». Признается, что несмотря на большой сценический опыт (а выступает она перед публикой с детства вот уже сорок лет), испытывала волнение. Впрочем, быстро справилась с ним и выступила очень достойно. Ее номер в числе лучших был отобран для программы большого гала-концерта, завершившего фестивальную программу.

В итоге наша землячка стала лауреатом первой степени, получив большой кубок и бесплатный сертификат на участие в вокальном конкурсе, который будет проходить в Санкт-Петербурге весной будущего года.

— В программе «Жар-Птицы» были не только конкурсные испытания для участников, — рассказывает Анна Коняева. — Очень полезным был мастер-класс и круглый стол, который провела для нас Елена Быковская, руководитель сочинской студии эстрадно-джазового вокала, создатель авторских методик обучения пению. Приобретенный опыт обязательно пригодится в преподавательской работе.