Жительница Плавицы Ольга ПЕРШИНА вместе с дочками творит необыкновенные изделия. Особенно интересны те, что сделаны перед Новым годом.

Вот под пушистой ёлкой в их доме стоит избушка, вся запорошенная снегом. Её окружают такие же заснеженные деревья. Всё сделано из картона и ваты, стволы деревьев — из проволоки. И тоже потом оклеены ватой.

Жилая избушка стоит под ёлкой у Першиных.

Главное, что избушка — «живая». Внутри горит свет. Если присмотреться в «замороженные» стёкла, то комнаты обставлены мебелью, на стене — ковёр, на окнах — шторки. Много места занимает русская печка. И «хозяева» дома собрались праздновать Новый год: наряженная ёлочка украшает это здание.

Котик вышел в сени погулять.

В сенях дверь распахнута, на полу сидит котик на связанном из лоскутов коврике, на скамеечке — настоящая крошечная книжица со стихами. Её размер примерно 1 на 1,5 см. Перед крыльцом стоит снеговик, а в почтовом ящике, что висит на заборе, лежат «Добринские вести».

«Добринские вести» №1 принесли…

— Избушку делали примерно месяц, — рассказывает мастерица, — просто нужно было, чтоб слои ваты успевали высыхать от клея. У меня в детстве под ёлкой тоже стоял домик и в нём горел свет. Интересно всегда было заглядывать туда. Но внутри не было ничего. Поэтому захотелось сделать избу «оживлённой».

С другой стороны ёлки у Першиных стоят такие же рукотворные Дед Мороз и Снегурочка. Они полностью сделаны из ваты.

Деда Мороза и Снегурочку Першины не покупали – их хозяйка сделала сама.

— Из чего же их лица, прямо кукольные, красивые? — спрашиваю у Ольги Владимировны.

— Это пластилин, смешанный с клеем ПВА. А каркас дедушки и внучки — из проволоки. Я его обмотала сначала малярным скотчем, потом на него уже слоями клеила вату. Верх наряда покрашен гуашью. Самый последний слой — серебристая краска для красоты, её закрепила лаком для волос.



Тик-так ходики…

Бабка Яга у своей избушки.

Ещё одной «героини» на момент нашего разговора дома не было. Сказочная избушка на курьих ножках с сидящей на пороге Бабой Ягой находилась на выставке в гимназии, где учатся дочки Першиных — семиклассница Юлия и третьеклассница Вика. Это творение порадовало не только самих изготовителей, но и всех, кто его видел. Прямо шедевр!

Символ года.

Захотелось узнать, откуда у хозяйки этого дома такое увлечение. И она рассказала, что сама родом из Борисоглебска, с детства любит это занятие. В школе и Доме пионеров посещала кружки кройки и шитья, танцевальный и драматический. Занималась в спортшколе, где серьёзно увлекалась лёгкой атлетикой. Ещё когда-то мама научила её вязать спицами, а бабушка — крючком.

— Помню, что после 3-го класса я уже самостоятельно могла вязать пуховые ажурные платки. Мы всё лето с мамой их вязали, а потом продавали, и я покупала себе наряд, на который сама заработала. Моя бабушка шила вручную лоскутные одеяла, очень красивые, сшила всем своим детям, внукам (кому-то даже в приданое), каждый лоскуток обработала своими ручками, процесс долгий.

В детстве Ольга внимательно наблюдала за лоскутным шитьём. Смотрела, как бабушка вырезала лоскуточки: одни треугольные, другие — квадратные, то поменьше, то побольше. И всё это складывалось в необыкновенный узор.

— Потом бабушка кусочки сшивала, каждый вручную, и получалось просто божественно красиво, я восхищалась её работой. И, можно сказать, что именно она привила мне любовь к шитью и, вообще, к рукоделию.

По специальности наша героиня далека от этого дела. Собеседница — технолог продуктов общественного питания. По профессии трудилась лишь до замужества. В настоящее время — домохозяйка.

— Только свободного времени, как принято считать о тех, кто не работает, — признаётся Ольга, — совсем нет: постоянно нахожу себе занятие. Мне это нравится. С радостью помогаю своим девочкам, если в гимназии проводятся какие-нибудь конкурсы поделок. Я с большим удовольствием участвую в заседаниях и мероприятиях семейного клуба «Лукоморье», какой открыт в школе. Жаль, что в этом году нам не удалось в полной мере себя реализовать в нём. А так и в спектаклях играю тоже, и костюмы шью. Здорово, что у нас есть такая возможность.

Ольга Першина в роли Шапокляк. Костюм шила сама.

Довелось О.В. Першиной и роль Мальвины в спектакле исполнять. Костюм – её рук дело.

Дочери берут пример с мамы. Младшая Вика как раз пришла из школы и показала рукодельные открытки, что приготовила бабушке с дедушками и прабабушке. Виктория также начала вязать. Старшая Юлия шьёт из фетра. На домашней ёлке можно увидеть сшитые её руками игрушки.

Третьеклассница Вика может показать свои изделия, что приготовила близким к Новому году.

Есть большой интерес в жизни и у хозяина дома — Николая Васильевича. Он трудится на сахзаводе, а в свободное время занимается рыбалкой.

Н.В. Першин с пойманным трофеем. Такому экземпляру любой обрадуется.

И женскую часть своей семьи тоже увлёк этим делом. Они уже могут похвастаться хорошими «экземплярами», какие выловили в Плавице.

Вика и Юля не только любят мамино рукоделие, но и обожают папину рыбалку.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Першиных.