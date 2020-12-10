Из ветхого и аварийного жилья в 2020 году переехали более 400 липчан

В рамках первого этапа программы переселения в Липецке новое жилье получил 331 человек, в рамках второго – 98. Из аварийного жилфонда районов Тракторостроителей, НЛМК и Северного Рудника липчане переехали в новые квартиры в микрорайоне «Звёздный».

– Для переселения муниципалитет приобрел 167 квартир – в каждой из них выполнен косметический ремонт, установлена сантехника и электроплиты, – сообщили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Общая стоимость жилья составила 380,1 миллионов рублей – из них 24,2 млн рублей – средства областного бюджета, 133,6 млн рублей – из городского, еще 222,3 млн рублей были выделены Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Стоит отметить, что на этом расселение граждан не закончится. В рамках реализации второго этапа в следующем году продолжат расселять липчан из жилья, признанного аварийным в 2012-2014 годах. Ожидается, что в новые квартиры переедут около 400 человек с НЛМК, Северного Рудника и поселка Силикатного завода. Как известно, для этого городская администрация заключила муниципальный контракт на строительство 17-этажного дома на пересечении улиц Кривенкова и Минская. Район «Европейский» молодой, однако здесь создаётся вся необходимая инфраструктура, в частности, есть ясли и детский сад, строится новая школа.

Напомним, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» до 2025 года в областном центре планируют расселить 122 аварийных дома. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 2,6 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.