Из-за незапланированного увеличения объемов и стоимости работ на благоустройство Заводской площади в Липецке заключат новый контракт

На благоустройство Заводской площади в Липецке заключат новый контракт. Это связано с новыми решениями, которые были приняты при производстве работ, увеличением объемов работ и их стоимости.

Так, в ходе работ для повышения комфорта предпринимателей, работающих на площади, специалисты провели единую для всех торговых объектов канализацию. Также для удобства липчан, которые будут отдыхать на обновленном общественном пространстве, было принято решение об устройстве дополнительных сетей наружного освещения. Изначально это не было предусмотрено проектом и привело к увеличению сроков проведения работ и повышению стоимости контракта.

– К сожалению, сроки были ограничены, а элементы дополнительного благоустройства площади Заводской увеличили объем работ. Теперь этот объем добавлен в контракт, который будет перезаключаться и продлеваться, – пояснил первый заместитель главы города Липецка Константин Востриков.

Несмотря на это, работы на Заводской площади продолжаются. Так, специалисты готовят песчано-щебёночное основание для плитки. Одновременно укладывают и само покрытие – из двух тысяч квадратных метров смонтировано порядка 400. В планах – бурение отверстий под опоры освещения и их установка.

Ведут работы и сетевые организации – так, сотрудники ПАО «Ростелеком» прокладывают интернет-кабель. Провода специалисты убирают под землю, чтобы небо над площадью стало чистым.

Как известно, Заводская площадь станет пешеходной зоной. Специалистам «Зеленхоза» предстоит постелить здесь 320 квадратных метров газона, высадить липы, цветы и кустарники. В завершении работ здесь установят малые архитектурные формы – скамейки, вазоны для цветов и урны, сообщили в пресс-службе городской администрации.