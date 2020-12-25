Елецкий районный суд удовлетворил требования прокурора Измалковского района о возложении на отдел ЖКХ, дорог и транспорта администрации муниципального района обязанности привести в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения автомобильную дорогу по пер. Кольцевой в деревне Мульгино. Дорожное полотно там не соответствовало нормативным требованиям. Проверка показала, что на дороге были неровности и выбоины длиной более 15 см и глубиной более 5 см, что затрудняет движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.

Ремонтные работы должны быть проведены в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Кроме того, в связи с неудовлетворительным состоянием местной дороги в отношении начальника отдела ЖКХ, дорог и транспорта администрации района прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Вместе с тем, как показала проверка, вопреки требованиям Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ОГИБДД ОМВД России по Измалковскому району не осуществляло надлежащим образом свои полномочия по надзору за содержанием дороги.

В связи с этим в адрес начальника отделения МВД России по Измалковскому району внесено представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено, выявленные нарушения устранены, сообщает прокуратура Измалковского района.