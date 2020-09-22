Избил битой до смерти. В Данкове вынесли приговор фигуранту уголовного дела об убийстве

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему местному жителю, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для здоровья).

Следствием и судом установлено, что вечером 1 февраля 2020 года подсудимый, вооружившись деревянной битой, с компанией молодых людей для выяснения отношений с 25-летним знакомым приехал к его дому. Хозяин, не подозревая о намерениях гостей, впустил их в квартиру.

Войдя в помещение, подсудимый, думая, что стоящий перед ним распространяет наркотики, нанес ему удар битой по голове. После чего потерпевшего вывезли к лесопосадкам, где подсудимый продолжил его избиение, на глазах очевидцев нанеся многочисленные удары битой по всему телу. От полученных травм потерпевший скончался. Оставив потерпевшего в поле, компания молодых людей покинула место преступления.

Кроме того, следствием был установлен еще один эпизод преступной деятельности подсудимого. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории гаражного массива рано утром 24 ноября 2019 года, он увидел стоящий автомобиль, на заднем пассажирском сиденье которого спал мужчина. С целью его ограбления, фигурант открыл дверь и стал наносить пассажиру удары кулаками. Потерпевший пустился бежать, однако злоумышленник его догнал и нанес ему не менее 10 ударов кулаками и ногами, в том числе по голове. После этого он сорвал с шеи потерпевшего серебряную цепочку, а также похитил из кармана его куртки мобильный телефон и скрылся с места преступления. В результате потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму более 7,5 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений фигурант признал еще на стадии предварительного следствия. При предъявлении доказательств он раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием была собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.