Избила лейкой от душа. Липчанку подозревают в избиении супруга до смерти

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ((умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 2 декабря 2020 года подозреваемая в ходе конфликта с супругом, находясь в ванной комнате, нанесла ему множественные удары лейкой душа по голове. От полученных травм 69-летний мужчина скончался. О произошедшем женщина сообщила сыну, который обратился в правоохранительные органы.

Вину в совершении преступления фигурантка признала, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте преступления. Вместе с тем её показания подтверждаются полученными в ходе следствия доказательствами. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.