Избиратель и право

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса среди работников библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов.

Экспертное жюри определило пять проектов-победителей, которые представят Липецкую область на федеральном уровне.

Конкурс, направленный на повышение правовой культуры граждан и вовлечение молодежи в избирательный процесс, вызвал большой интерес среди библиотечного сообщества. Участники представили широкий спектр инициатив: от интерактивных квестов и деловых игр до масштабных просветительских кампаний. Работа жюри была непростой, каждый проект отличался высоким уровнем профессионализма, креативным подходом и глубокой проработкой темы.

Эксперты оценивали не только оригинальность подачи материала, но и эффективность взаимодействия с аудиторией, а также практическую значимость предложенных методик. Особое внимание судей привлекла работа в номинации «Лучшее информационно-разъяснительное мероприятие».

Победителем в этой категории стала представитель Добринского округа Екатерина Кочеткова, заведующая Петровской сельской модельной библиотекой МБУК «Добринская ЦБС». Екатерина представила на суд жюри интеллектуальную игру «Своя игра: Статус — избиратель». Проект получил высокую оценку за доступную и увлекательную форму подачи сложной правовой информации.

Игровой формат позволил участникам мероприятия в непринужденной обстановке закрепить знания об избирательном праве, осознать важность своего голоса и ответственность, которую несет каждый гражданин при участии в выборах.

— Библиотеки сегодня не просто хранилища книг, а важные центры гражданского просвещения, — отметили члены жюри, проект Екатерины Кочетковой — яркий пример того, как через современные интерактивные формы можно эффективно работать с избирателями всех возрастов, делая процесс обучения интересным и запоминающимся.

Впереди у победителей регионального этапа подготовка к федеральному конкурсу. Мы поздравляем Екатерину Кочеткову с заслуженным успехом и желаем ей достойно представить наш регион на Всероссийской арене.