Три дня будут работать избирательные участки на выборах губернатора Липецкой области, а также на совмещенных с ними муниципальных выборах в сентябре – 6, 7 и 8 сентября. УИК будут открыты с 8:00 до 20:00. Постановление о проведении многодневного голосования региональная избирательная комиссия утвердила на своем заседании. Решение принято в установленный законом десятидневный срок с момента старта избирательных кампаний.

Кроме того, ЦИК России одобрила заявку избиркома Липецкой области о готовности использовать систему ДЭГ на выборах. Регион соответствует всем необходимым технологическим параметрам для проведения дистанционного электронного голосования. Заполнить электронный бюллетень можно будет как на выборах регионального, так и муниципального уровней. Воспользоваться этим правом смогут граждане, у которых учетные записи на портале «Госуслуги» сопоставлены с регистром избирателей государственной автоматизированной системы «Выборы». Это 82% от общего числа избирателей Липецкой области.

В облизбиркоме напомнили, что на выборах Президента России в марте этого года отдали предпочтение ДЭГ свыше 105 тысяч жителей региона. Явка составила 96%.